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Estrés digital: cómo afecta el uso excesivo del celular a la salud mental

La hiperconectividad impacta en el descanso, la concentración y el bienestar emocional. Claves para reducir el uso del celular y mejorar la calidad de vida.

El uso del celular forma parte de la vida cotidiana.El uso del celular forma parte de la vida cotidiana.
 11:23
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El uso del celular forma parte de la vida cotidiana, pero cuando se vuelve constante y sin pausas puede generar efectos negativos en la salud. El llamado “estrés digital” es una de las problemáticas en crecimiento, especialmente en adultos jóvenes y adolescentes.

La exposición continua a pantallas, notificaciones y redes sociales puede alterar el descanso, aumentar la ansiedad y dificultar la concentración.

La exposición continua a pantallas, notificaciones y redes sociales puede alterarLa exposición continua a pantallas, notificaciones y redes sociales puede alterar

Qué es el estrés digital y cómo se manifiesta

El estrés digital se produce cuando la sobrecarga de información y la conexión permanente generan agotamiento mental. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Sensación de cansancio constante

Dificultad para concentrarse

Ansiedad al no tener el celular cerca

Problemas para dormir

Irritabilidad

Uno de los factores más relevantes es el uso del celular antes de dormir, que afecta la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

El llamado “estrés digital” es una de las problemáticas en crecimientoEl llamado “estrés digital” es una de las problemáticas en crecimiento

El impacto en el descanso y la salud emocional

Diversos estudios han mostrado que el uso excesivo de pantallas puede alterar los ciclos de sueño. La luz azul emitida por los dispositivos interfiere en el descanso y puede generar insomnio.

Además, la exposición constante a redes sociales puede aumentar la comparación social, lo que impacta en la autoestima y el estado de ánimo.

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Cómo reducir el uso del celular sin dejar de estar conectado

Los especialistas recomiendan estrategias simples para lograr un equilibrio:

Establecer horarios sin pantalla, especialmente antes de dormir

Desactivar notificaciones innecesarias

Evitar el celular durante las comidas

Usar modo nocturno o filtros de luz azul

Realizar actividades sin tecnología, como leer o caminar

También es útil identificar cuánto tiempo se dedica al celular y establecer límites progresivos.

En un contexto donde la tecnología es parte de la rutina, el desafío no es eliminar su uso, sino aprender a gestionarlo. Reducir el estrés digital puede mejorar el descanso, la concentración y el bienestar general.

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