El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, presentó este miércoles en la ciudad de Coronda el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un documento que resume los principales indicadores criminales, resultados judiciales y desafíos institucionales del organismo en el departamento La Capital y su zona de influencia.
El informe de gestión del MPA reveló que en Santa Fe los suicidios superan ampliamente a los homicidios
El fiscal regional Jorge Nessier dio a conocer este miércoles los principales indicadores del Ministerio Público de la Acusación en el departamento La Capital y las sedes del interior que integran la Regional 1. El documento exhibe una baja sostenida en los homicidios, el crecimiento de las investigaciones por microtráfico y una fuerte carga de trabajo vinculada a suicidios y siniestros viales.
La actividad se realizó desde las 11 de la mañana en el Instituto Superior del Profesorado Nº 6, ubicado en la intersección de San Martín y Rivadavia, y contó con la presencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich.
La exposición marcó además el inicio de una recorrida institucional que continuará entre viernes y lunes con las presentaciones de los informes anuales de las fiscalías regionales de Rafaela y Reconquista.
El documento de 105 páginas elaborado por la Fiscalía Regional 1 y publicado en la web oficial www.mpa.santafe.gov.ar, fija como prioridades estratégicas para el período 2026-2027 la persecución de las violencias altamente lesivas vinculadas a economías criminales, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los hechos de violencia de género y los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.
Homicidios y violencia armada
Uno de los datos centrales del informe refiere a los homicidios dolosos registrados en el departamento La Capital durante 2025. Según el relevamiento oficial, hubo 52 víctimas, lo que representa una tasa de 8,6 cada 100 mil habitantes.
Aunque la cifra resulta levemente superior a la del año anterior, el MPA destacó que se trata del segundo registro más bajo desde 2014.
El informe señala además que el 61,5% de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que el 28,8% se perpetró con armas blancas. La mitad de los homicidios tuvo origen en conflictos interpersonales y un 23,1% estuvo vinculado a organizaciones criminales o economías ilegales.
Otro dato significativo es que el 67,3% de los asesinatos ocurrió en la vía pública.
En paralelo, la Fiscalía Regional registró 298 personas heridas por armas de fuego en el departamento La Capital, una reducción del 6,6% respecto del año previo.
La otra violencia invisible
Uno de los apartados más relevantes del informe pone el foco en un fenómeno que el MPA considera “invisibilizado”: la carga institucional que generan las muertes violentas no dolosas.
Durante 2025 se registraron en toda la provincia 964 muertes violentas. De ese total, el 46,5% correspondió a suicidios; el 31,7% a siniestros viales; y el 21,8% a homicidios dolosos.
En el ámbito específico de la Fiscalía Regional 1 se contabilizaron 264 muertes violentas: 126 suicidios, 77 fallecimientos en hechos viales y 61 homicidios, repitiendo el patrón provincial.
El informe remarca que tanto los suicidios como los siniestros viales demandan una intensa actividad investigativa y pericial para descartar hipótesis criminales, lo que implica autopsias, análisis forenses y relevamientos digitales que muchas veces no son percibidos públicamente.
Microtráfico en el interior
Otro de los ejes destacados fue el crecimiento de las investigaciones por microtráfico desde que el MPA asumió competencias provinciales en esa materia.
La Fiscalía Regional 1 informó 4.178 ingresos vinculados al narcomenudeo y la apertura de 581 causas penales. Durante 2025 se concretaron 163 allanamientos específicos y se obtuvieron 85 condenas.
El documento advierte además sobre la expansión territorial del fenómeno hacia ciudades y localidades más pequeñas.
Según el análisis institucional, el microtráfico dejó de ser una problemática exclusiva de grandes centros urbanos y comenzó a impactar en comunidades de menor escala, donde la reiteración de hechos asociados al comercio minorista de drogas genera fuertes alteraciones en la convivencia cotidiana.
Por ese motivo, el informe destaca el trabajo coordinado entre las unidades fiscales de Santa Fe, San Jorge, Esperanza, Coronda, San Javier, San Justo y Helvecia, con intercambio permanente de información criminal y apoyo de áreas especializadas.
Juicio por jurados y sistema juvenil
Entre los hitos institucionales del año pasado, el informe menciona la implementación de los primeros juicios por jurados en la provincia de Santa Fe, realizados en septiembre y diciembre de 2025.
En ambos casos, los debates concluyeron con condenas a prisión perpetua por homicidios criminis causa.
Asimismo, el documento reseña que desde junio de 2025 el MPA asumió la investigación de delitos cometidos por menores de 18 años. En ese marco, la Fiscalía Regional 1 recibió 595 nuevos legajos y el traspaso de otras 473 causas provenientes del sistema anterior.
Resultados y recursos
En materia de eficacia investigativa, el informe consigna que el índice de individualización formal de autores de homicidios alcanzó el 70,9%, uno de los valores más altos de la serie histórica.
Durante 2025 se lograron además 60 condenas por homicidios, de las cuales 14 fueron obtenidas en juicios orales y 46 mediante procedimientos abreviados.
El balance económico presentado por la Fiscalía Regional señala que, entre multas, reparaciones económicas y donaciones a entidades de bien público, las investigaciones penales permitieron recuperar más de 205 millones de pesos.
Finalmente, el informe indica que la estructura de la Fiscalía Regional 1 cuenta actualmente con 235 agentes y funcionarios, de los cuales el 57% son mujeres.