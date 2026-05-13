Balance institucional

El informe de gestión del MPA reveló que en Santa Fe los suicidios superan ampliamente a los homicidios

El fiscal regional Jorge Nessier dio a conocer este miércoles los principales indicadores del Ministerio Público de la Acusación en el departamento La Capital y las sedes del interior que integran la Regional 1. El documento exhibe una baja sostenida en los homicidios, el crecimiento de las investigaciones por microtráfico y una fuerte carga de trabajo vinculada a suicidios y siniestros viales.