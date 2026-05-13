Justicia provincial

Los fiscales regionales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista presentarán sus informes de gestión 2025

Jorge Nessier abrirá este miércoles en Coronda la ronda de exposiciones anuales del Ministerio Público de la Acusación. También fueron convocadas las presentaciones de Carlos María Vottero, en Frontera, y de Rubén Daniel Martínez, en Reconquista.