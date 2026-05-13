Los fiscales regionales de las circunscripciones judiciales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista expondrán durante los próximos días sus respectivos informes anuales de gestión correspondientes al año 2025, en una serie de actividades institucionales abiertas que permitirán conocer el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en cada jurisdicción.
Los fiscales regionales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista presentarán sus informes de gestión 2025
Jorge Nessier abrirá este miércoles en Coronda la ronda de exposiciones anuales del Ministerio Público de la Acusación. También fueron convocadas las presentaciones de Carlos María Vottero, en Frontera, y de Rubén Daniel Martínez, en Reconquista.
La primera presentación será este miércoles 13 de mayo en la ciudad de Coronda, donde el fiscal regional Nº 1, Jorge Nessier, brindará su Informe Anual de Gestión desde las 11 en el Instituto Superior del Profesorado Nº 6, ubicado en la intersección de San Martín y Rivadavia.
Nessier asumió al frente de la Fiscalía Regional Nº 1 en 2023, luego de haber ejercido previamente distintos cargos dentro del Ministerio Público de la Acusación, entre ellos el de fiscal regional interino y fiscal de homicidios. Su designación se produjo tras la salida de Carlos Arietti y en el marco del proceso de renovación de autoridades regionales impulsado dentro del organismo.
Según se informó oficialmente, el fiscal regional dará cuenta de la Memoria de Gestión del organismo durante 2025, detallando las actividades desarrolladas, resultados obtenidos, utilización de recursos y principales dificultades detectadas en el servicio de justicia penal.
Además, expondrá las medidas adoptadas para superar esos obstáculos y las propuestas proyectadas para mejorar el funcionamiento institucional.
La Fiscalía Regional Nº 1 tiene asiento en la ciudad de Santa Fe y abarca los departamentos La Capital, San Jerónimo, San Justo, Garay, Las Colonias y San Martín.
En informes anteriores, la gestión regional puso especial énfasis en el volumen de audiencias realizadas, la persecución de delitos complejos, la coordinación con fuerzas de seguridad y la implementación de herramientas orientadas a reducir tiempos de investigación y fortalecer la atención a víctimas.
Presentación en Frontera
La segunda actividad prevista será el viernes 15 de mayo en la ciudad de Frontera, donde el fiscal regional Nº 5, Carlos María Vottero, presentará el informe correspondiente a la Unidad Fiscal con sede en Rafaela.
La exposición comenzará a las 10.30 en la Biblioteca Municipal “Oscar Guiñazú Álvarez”, situada en calle 1 Nº 925.
Vottero asumió como fiscal regional en junio de 2023, luego de desempeñarse durante años como fiscal del MPA en Rafaela desde la implementación del sistema acusatorio. Su designación se produjo tras el concurso convocado para cubrir la conducción de la Fiscalía Regional Nº 5. Actualmente transita su tercer año al frente de la estructura judicial del oeste santafesino.
La elección de Frontera como sede para la presentación no pasó inadvertida dentro del MPA.
La ciudad viene siendo señalada desde hace años como uno de los puntos más sensibles de la región en materia de microtráfico, economías ilegales y violencias altamente lesivas, problemática que motivó intervenciones específicas del Ministerio Público y operativos coordinados con fuerzas provinciales y federales.
La Fiscalía Regional Nº 5 comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. En anteriores balances institucionales, las autoridades regionales destacaron el impacto de las investigaciones vinculadas al microtráfico, delitos rurales, estafas virtuales y violencia de género, además de los avances en materia de oralidad y litigación.
Último informe en el norte
Por su parte, el fiscal regional Nº 4, Rubén Daniel Martínez, convocó para el próximo lunes 18 de mayo a la presentación del que podría ser su último informe de gestión al frente de la Fiscalía Regional con asiento en Reconquista.
La actividad se desarrollará desde las 17.30 en el salón de actos del edificio del Poder Judicial ubicado en Lucas Funes 1671, planta baja.
Martínez asumió el cargo en 2017, tras haber sido previamente fiscal adjunto y funcionario judicial en el norte provincial. De esta manera, acumula cerca de nueve años al frente de la Fiscalía Regional Nº 4.
Martínez atraviesa los que podrían ser sus últimos meses al frente de la institución. A comienzos de 2025 inició formalmente los trámites para acogerse a la jubilación ordinaria y posteriormente presentó su renuncia, que fue aceptada por la fiscal general María Cecilia Vranicich con fecha de cese prevista para el 30 de junio de 2026.
El funcionario argumentó razones personales, familiares y de salud para anticipar el final de su segundo mandato como fiscal regional, que originalmente se extendía hasta 2029.
Sin embargo, en agosto del año pasado declaró que su acogimiento a la jubilación "aún no tiene fecha" y que "pienso seguir trabajando hasta contar con los cuatro nuevos fiscales y acompañarlos un tiempo para dejar la Cuarta Circunscripción lo mejor armada posible y con mayor eficiencia".
La jurisdicción de Reconquista comprende los departamentos General Obligado, Vera y San Javier. En esa región, los informes previos estuvieron marcados por el análisis de causas sobre narcotráfico, violencia rural y conflictos derivados de problemáticas sociales y territoriales en el norte santafesino.
Vranicich en la Legislatura
Las exposiciones de los fiscales regionales se producirán pocas semanas después de la presentación realizada el pasado 9 de abril por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ante la Cámara de Senadores de Santa Fe.
En esa oportunidad, Vranicich brindó su informe anual de gestión correspondiente al funcionamiento integral del organismo durante 2025, con especial énfasis en el crecimiento de fenómenos de violencia adolescente y juvenil, el impacto de los contenidos digitales en menores de edad y la evolución de delitos complejos vinculados al narcotráfico y las economías ilegales.
La titular del MPA también repasó investigaciones resonantes ocurridas en distintos puntos de la provincia y planteó la necesidad de abrir un debate institucional y social sobre esas nuevas formas de violencia, principalmente en lo que refiere a revisar el impacto de las redes sociales en adolescentes, en el contexto del caso ocurrido en una escuela de San Cristóbal.
Las presentaciones anuales de gestión forman parte de las obligaciones institucionales previstas para las autoridades regionales del MPA y constituyen una instancia pública destinada a transparentar el funcionamiento del sistema de persecución penal, la administración de recursos y los criterios de política criminal aplicados en cada circunscripción judicial de la provincia.