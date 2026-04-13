Debate institucional

Los órganos extrapoder pidieron una reunión a la Corte por el nuevo edificio de tribunales de Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa solicitaron formalmente una instancia de diálogo con la Corte Suprema provincial tras la decisión que reservó el uso del inmueble al Poder Judicial. El planteo se inscribe en una controversia que ya tuvo intervenciones legislativas y presentaciones formales ante distintos poderes del Estado.