Investigación

Cáncer de páncreas: el avance científico que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

Un medicamento experimental mostró resultados alentadores en pacientes con cáncer de páncreas avanzado. El tratamiento, dirigido contra una mutación genética considerada durante décadas “imposible” de atacar, logró extender significativamente la supervivencia en ensayos clínicos y podría marcar un cambio en uno de los tumores más agresivos.