Durante años, el cáncer de páncreas fue considerado uno de los diagnósticos más difíciles de tratar dentro de la oncología. La baja tasa de supervivencia, la ausencia de síntomas tempranos y la escasa efectividad de los tratamientos disponibles hicieron que los avances fueran mínimos durante décadas.
Cáncer de páncreas: el avance científico que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Un medicamento experimental mostró resultados alentadores en pacientes con cáncer de páncreas avanzado. El tratamiento, dirigido contra una mutación genética considerada durante décadas “imposible” de atacar, logró extender significativamente la supervivencia en ensayos clínicos y podría marcar un cambio en uno de los tumores más agresivos.
Sin embargo, un nuevo estudio clínico internacional encendió expectativas entre médicos e investigadores: un fármaco experimental logró casi duplicar la supervivencia de pacientes con enfermedad avanzada y podría convertirse en uno de los mayores avances recientes contra este tipo de tumor.
Un medicamento dirigido a una mutación clave
El desarrollo gira alrededor de un medicamento llamado daraxonrasib, un inhibidor experimental diseñado para bloquear mutaciones del gen KRAS, presente en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas. Durante décadas, los científicos consideraron prácticamente imposible atacar este mecanismo genético debido a la estructura de la proteína involucrada.
El nuevo tratamiento fue evaluado en un ensayo clínico de fase 3 en pacientes con adenocarcinoma pancreático metastásico que ya habían recibido tratamientos previos.
Según los resultados difundidos, quienes recibieron daraxonrasib alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses, frente a los 6,7 meses observados en quienes continuaron únicamente con quimioterapia convencional.
Especialistas consultados por distintos medios internacionales señalaron que, aunque la diferencia pueda parecer reducida en términos absolutos, en cáncer de páncreas representa un cambio significativo. Se trata de una enfermedad con una de las tasas de mortalidad más altas entre los tumores sólidos y con muy pocas opciones terapéuticas efectivas en estadios avanzados.
El medicamento actúa interfiriendo las señales que permiten el crecimiento descontrolado de las células tumorales. Según explicaron investigadores involucrados en el estudio, el fármaco funciona como una especie de “pegamento molecular” que bloquea la actividad de las proteínas alteradas por la mutación KRAS.
La importancia del hallazgo radica también en que durante décadas el KRAS fue considerado un objetivo inaccesible para la industria farmacéutica. Recién en los últimos años comenzaron a desarrollarse compuestos capaces de interferir sobre esa alteración genética, lo que abrió una nueva etapa en la investigación oncológica.
Actualmente, el laboratorio Revolution Medicines avanza con el proceso para solicitar la aprobación regulatoria del medicamento en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya lo incluyó dentro de un programa de revisión acelerada por considerarlo una terapia prioritaria.
Una enfermedad alta mortalidad
El cáncer de páncreas continúa siendo uno de los más agresivos y letales a nivel mundial. De acuerdo con datos difundidos por organizaciones especializadas, la tasa de supervivencia a cinco años ronda apenas el 13%, una cifra considerablemente menor a la de otros tipos de cáncer.
Uno de los principales problemas es que suele detectarse en etapas avanzadas, cuando ya existen metástasis o el tumor no puede ser removido quirúrgicamente. Además, actualmente no existen métodos de detección precoz ampliamente efectivos para la población general.
Hasta ahora, la quimioterapia era prácticamente la única alternativa terapéutica para muchos pacientes con enfermedad avanzada. Sin embargo, estos tratamientos suelen tener efectos adversos importantes y resultados limitados. En ese contexto, la aparición de terapias dirigidas representa una nueva estrategia para intentar controlar la enfermedad.
Los investigadores consideran que los inhibidores de KRAS podrían modificar la manera en que se aborda este cáncer en los próximos años. Incluso ya se están realizando otros estudios para evaluar el uso del medicamento como tratamiento inicial o combinado con otras terapias, incluida la inmunoterapia y vacunas de ARN mensajero.
En paralelo, distintos centros científicos continúan trabajando en estrategias complementarias para mejorar el diagnóstico temprano y desarrollar tratamientos más personalizados. Entre las líneas de investigación aparecen herramientas de inteligencia artificial, terapias dirigidas según biomarcadores y nuevos abordajes inmunológicos.
Aunque los especialistas piden cautela y recuerdan que todavía se trata de un medicamento en evaluación, el consenso en la comunidad científica es que los resultados representan uno de los avances más importantes registrados en cáncer de páncreas en mucho tiempo.
La expectativa ahora está puesta en la aprobación regulatoria y en los próximos ensayos clínicos, que buscarán confirmar si el tratamiento puede mejorar aún más los resultados cuando se utiliza en etapas más tempranas de la enfermedad.