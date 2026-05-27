Higiene del sueño

Por qué te despertás de madrugada y no podés volver a dormir: las causas más comunes

Despertarse durante la madrugada es más frecuente de lo que parece, pero cuando ocurre todos los días puede afectar la salud física y emocional. Estrés, ansiedad, pantallas, problemas respiratorios y hábitos cotidianos aparecen entre las causas más comunes.