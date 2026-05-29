Causas y consultas

Dolor en el talón al levantarse: la señal que muchas personas ignoran

Muchas personas sienten una puntada intensa en el talón o en la planta del pie apenas apoyan el pie al levantarse de la cama. Aunque suele confundirse con cansancio o mala pisada, el dolor repetitivo puede esconder una de las lesiones más frecuentes en adultos.