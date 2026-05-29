Calidad de vida

Digestión lenta: las señales del cuerpo que muchas personas ignoran después de comer

Pesadez, hinchazón, sueño después de almorzar o sensación de comida “estancada” son molestias frecuentes que afectan a miles de personas todos los días. Qué puede haber detrás de la digestión lenta y cuándo conviene consultar.