Me zumban los oídos ¿Qué puede estar pasando?

Algunas personas experimentan un zumbido temporal que puede durar horas o incluso días.

Los especialistas explican que el zumbido puede originarse en distintas partes del sistema auditivo.

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