Prevención

¿Por qué siento palpitaciones de repente? Cuándo son normales y cuándo conviene consultar

Estás sentado viendo una serie, caminando por la calle o intentando dormir y, de pronto, sentís que el corazón late más fuerte, más rápido o de manera extraña. Las palpitaciones son una de las sensaciones corporales que más preocupación generan.