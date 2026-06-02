Para estar atentos

¿Sentís un nudo en la garganta que no se va? Las causas más comunes detrás de esta molesta sensación

Aparece al tragar saliva, durante momentos de estrés o incluso sin motivo aparente. Muchas personas sienten que tienen algo atascado en la garganta aunque no exista ninguna obstrucción real. Qué puede provocarlo, cuándo consultar y cuáles son las señales que merecen atención médica.