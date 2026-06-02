Estás trabajando, manejando, viendo televisión o simplemente descansando en tu casa cuando aparece una sensación extraña. Parece que hubiera algo atrapado en la garganta. Intentás tragar varias veces, tomar agua o aclarar la voz, pero la molestia sigue ahí.
¿Sentís un nudo en la garganta que no se va? Las causas más comunes detrás de esta molesta sensación
Aparece al tragar saliva, durante momentos de estrés o incluso sin motivo aparente. Muchas personas sienten que tienen algo atascado en la garganta aunque no exista ninguna obstrucción real. Qué puede provocarlo, cuándo consultar y cuáles son las señales que merecen atención médica.
Aunque podés respirar y comer normalmente, la sensación resulta incómoda y genera preocupación. Si alguna vez te pasó, no sos el único. Se trata de una de las consultas más frecuentes en consultorios médicos y una de las búsquedas relacionadas con síntomas corporales más comunes en internet.
Los especialistas explican que esta sensación, conocida popularmente como "nudo en la garganta", suele ser benigna en la mayoría de los casos. Sin embargo, su persistencia puede generar ansiedad y llevar a muchas personas a pensar en problemas graves que, afortunadamente, rara vez son la causa.
¿Por qué sentimos un nudo en la garganta?
Desde el punto de vista médico, esta sensación suele denominarse "globo faríngeo". Se caracteriza por la percepción de tener algo atascado en la garganta pese a que no existe un objeto físico que obstruya el paso del aire o de los alimentos.
La garganta está formada por músculos, nervios y tejidos muy sensibles. Cualquier alteración en su funcionamiento o una mayor sensibilidad de la zona puede generar esa sensación de presión, tensión o cuerpo extraño.
Una de las particularidades de este síntoma es que muchas personas notan la molestia al tragar saliva, pero pueden comer y beber sin mayores dificultades. Esa diferencia suele ser un dato importante para los profesionales al momento de evaluar la situación.
En muchos casos, la sensación aparece de forma intermitente. Puede durar algunos minutos, varias horas o incluso mantenerse durante días o semanas antes de desaparecer.
Además, suele intensificarse cuando la persona presta atención al síntoma. Cuanto más se concentra en la garganta, más evidente parece la molestia.
Las causas más frecuentes
Entre las causas más habituales se encuentra la tensión muscular relacionada con el estrés o la ansiedad.
Cuando una persona atraviesa períodos de preocupación, nerviosismo o sobrecarga emocional, los músculos del cuello y de la garganta pueden contraerse involuntariamente. Esa tensión puede generar la sensación de opresión o de tener algo atorado.
Por eso muchas personas notan el síntoma durante épocas de exámenes, conflictos laborales, problemas familiares o momentos de gran exigencia emocional.
Otra causa frecuente es la irritación de la garganta provocada por el reflujo gastroesofágico. En estos casos, pequeñas cantidades de contenido ácido del estómago ascienden hacia el esófago y la garganta, generando inflamación y molestias.
Curiosamente, algunas personas con reflujo no presentan la típica sensación de acidez. El único síntoma puede ser justamente la sensación persistente de nudo en la garganta.
También pueden influir alergias respiratorias, cambios en la voz por uso excesivo, sequedad de las mucosas, irritación causada por el humo del cigarrillo o cuadros respiratorios recientes.
Incluso la postura puede desempeñar un papel importante. Permanecer muchas horas frente a una computadora o con el cuello inclinado hacia adelante puede aumentar la tensión muscular de la zona cervical y contribuir a esta sensación.
Cuándo conviene consultar al médico
Aunque en la mayoría de los casos no se trata de una situación grave, existen circunstancias en las que resulta importante buscar evaluación profesional.
Los especialistas recomiendan consultar si la sensación persiste durante varias semanas sin mejoría o si se acompaña de otros síntomas.
Entre las señales de alerta se encuentran:
Dificultad real para tragar alimentos o líquidos.
Dolor al tragar.
Pérdida de peso sin explicación.
Cambios persistentes en la voz.
Aparición de bultos en el cuello.
Tos con sangre.
Sensación de falta de aire.
Dolor constante en garganta o cuello.
La presencia de alguno de estos signos no significa necesariamente que exista un problema grave, pero sí justifica una consulta médica para identificar la causa.
Dependiendo de cada caso, el profesional puede realizar un examen físico y solicitar estudios complementarios para descartar alteraciones en la garganta, el esófago o estructuras cercanas.
Qué hacer para aliviar la molestia
Cuando la sensación está relacionada con tensión muscular o factores funcionales, algunas medidas simples pueden ayudar a disminuirla.
Los especialistas recomiendan mantener una buena hidratación durante el día, ya que la sequedad puede aumentar la percepción de molestias en la garganta.
También resulta útil evitar aclarar la garganta de manera repetitiva. Aunque muchas personas lo hacen para intentar aliviar el síntoma, este hábito puede irritar aún más la zona.
Las técnicas de relajación, la actividad física regular y los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a disminuir la tensión muscular asociada al estrés.
En los casos relacionados con reflujo, suele aconsejarse evitar comidas muy abundantes por la noche, reducir el consumo de alcohol y acostarse varias horas después de cenar.
Además, mantener una postura adecuada durante el trabajo y realizar pausas para movilizar el cuello y los hombros puede contribuir a reducir la tensión acumulada.
La sensación de nudo en la garganta puede resultar incómoda y generar preocupación, especialmente cuando aparece sin una causa evidente. Sin embargo, en la mayoría de las personas se relaciona con situaciones cotidianas como el estrés, la tensión muscular o pequeñas irritaciones de la zona.
Reconocer sus posibles causas y saber cuándo consultar permite afrontar este síntoma con mayor tranquilidad y evitar preocupaciones innecesarias. Después de todo, muchas veces el cuerpo expresa a través de pequeñas señales aquello que la rutina y las emociones vienen acumulando desde hace tiempo.