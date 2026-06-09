Salud femenina

Menopausia y ojo seco: el síntoma poco conocido que afecta a millones de mujeres

La disminución de hormonas durante la menopausia puede alterar la producción de lágrimas y provocar molestias oculares persistentes. Especialistas advierten que se trata de un problema frecuente, aunque muchas veces pasa desapercibido o se atribuye al envejecimiento normal.