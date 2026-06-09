La menopausia suele asociarse con síntomas como sofocos, trastornos del sueño, cambios de humor o sequedad vaginal. Sin embargo, existe otra manifestación menos conocida que también puede afectar significativamente la calidad de vida: el síndrome de ojo seco.
Menopausia y ojo seco: el síntoma poco conocido que afecta a millones de mujeres
La disminución de hormonas durante la menopausia puede alterar la producción de lágrimas y provocar molestias oculares persistentes. Especialistas advierten que se trata de un problema frecuente, aunque muchas veces pasa desapercibido o se atribuye al envejecimiento normal.
Se trata de una condición que provoca irritación, sensación de arenilla, ardor, visión borrosa y molestias persistentes, y que aparece con mayor frecuencia en mujeres durante la transición menopáusica y los años posteriores.
Diversas investigaciones señalan que los cambios hormonales propios de esta etapa influyen directamente en el funcionamiento de las glándulas responsables de producir y mantener la película lagrimal que protege la superficie ocular. Como consecuencia, muchas mujeres comienzan a experimentar síntomas que, en ocasiones, tardan en ser relacionados con la menopausia.
Qué relación existe entre la menopausia y el ojo seco
Los especialistas explican que la superficie ocular depende de una delicada capa de lágrimas compuesta por agua, mucina y lípidos. Esta película cumple funciones esenciales: mantiene la hidratación, protege contra infecciones y contribuye a una visión clara.
Durante la menopausia se producen cambios significativos en los niveles de estrógenos y otras hormonas que participan en el equilibrio de distintos tejidos del organismo, incluidos los ojos. Estas variaciones pueden alterar tanto la cantidad como la calidad de las lágrimas.
Las glándulas de Meibomio, ubicadas en los párpados, son particularmente sensibles a los cambios hormonales. Su función consiste en producir una sustancia grasa que evita la evaporación rápida de las lágrimas. Cuando esta producción disminuye o se modifica, la superficie ocular pierde protección y aparecen los síntomas característicos del ojo seco.
Entre las molestias más frecuentes se encuentran la sensación de ardor, picazón, enrojecimiento, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz, visión fluctuante y la sensación constante de tener un cuerpo extraño dentro del ojo.
Paradójicamente, algunas personas con ojo seco presentan un aumento del lagrimeo. Esto ocurre porque el ojo intenta compensar la falta de lubricación mediante una producción refleja de lágrimas que, sin embargo, no tienen la calidad suficiente para resolver el problema.
Los especialistas señalan que la prevalencia del síndrome aumenta con la edad, pero destacan que las mujeres tienen un riesgo significativamente mayor, especialmente a partir de los 45 o 50 años. Se estima que millones de mujeres en todo el mundo experimentan algún grado de sequedad ocular relacionada con los cambios hormonales.
Además de la menopausia, existen otros factores que pueden favorecer la aparición o el empeoramiento del cuadro, como el uso prolongado de pantallas, ciertos medicamentos, enfermedades autoinmunes, el tabaquismo, el uso de lentes de contacto y la exposición a ambientes secos o con aire acondicionado.
Cuándo consultar y qué tratamientos existen
Aunque muchas personas consideran que las molestias oculares son una consecuencia inevitable del paso del tiempo, los especialistas recomiendan consultar cuando los síntomas se vuelven persistentes o interfieren con las actividades cotidianas.
La evaluación oftalmológica permite determinar si existe una alteración en la producción o en la calidad de las lágrimas y descartar otras enfermedades que pueden generar síntomas similares.
El diagnóstico suele realizarse mediante estudios simples que analizan la estabilidad de la película lagrimal, la cantidad de lágrimas producidas y el estado de la superficie ocular.
El tratamiento depende de la causa y de la intensidad de los síntomas. En muchos casos se utilizan lágrimas artificiales para mejorar la lubricación y aliviar las molestias. También pueden indicarse geles, pomadas o tratamientos específicos destinados a mejorar el funcionamiento de las glándulas de Meibomio.
Los especialistas también recomiendan adoptar algunas medidas cotidianas que ayudan a reducir los síntomas. Entre ellas se encuentran realizar pausas frecuentes durante el uso de pantallas, aumentar el parpadeo consciente, mantener una adecuada hidratación, evitar ambientes excesivamente secos y proteger los ojos del viento.
En determinadas situaciones, especialmente cuando existen síntomas moderados o severos, pueden considerarse tratamientos antiinflamatorios o procedimientos específicos indicados por el oftalmólogo.
La relación entre menopausia y salud ocular ha ganado atención en los últimos años debido al creciente reconocimiento de que los cambios hormonales afectan múltiples órganos y sistemas más allá de los tradicionalmente asociados con esta etapa de la vida.
Los expertos subrayan que comprender esta conexión puede contribuir a un diagnóstico más temprano y a evitar que muchas mujeres convivan durante años con molestias que tienen tratamiento.
La menopausia representa una transición natural en la vida femenina, pero sus efectos pueden manifestarse de formas diversas y, en ocasiones, inesperadas. El ojo seco es una de ellas. Reconocer los síntomas y consultar a tiempo permite acceder a estrategias que ayudan a preservar el confort visual y la calidad de vida durante esta etapa.
Si bien la sequedad ocular no suele representar una amenaza grave para la visión cuando es tratada adecuadamente, ignorar los síntomas puede favorecer complicaciones en la superficie ocular y afectar actividades cotidianas como leer, conducir, trabajar frente a una computadora o disfrutar de actividades recreativas.
Por eso, los especialistas insisten en la importancia de prestar atención a estas señales y no considerarlas simplemente una consecuencia inevitable de la edad.