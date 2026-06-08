Para prestar atención

¿Los olvidos frecuentes son normales o pueden indicar un problema de salud?

Entrar a una habitación y no recordar qué ibas a buscar. Olvidar el nombre de una persona conocida. Quedarte en blanco en medio de una conversación. Son situaciones que le ocurren a muchas personas y que suelen generar preocupación. ¿Se trata simplemente del estrés y el cansancio o podrían ser una señal de algo más?