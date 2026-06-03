Descanso y salud

¿Te despertás varias veces para ir al baño? Cuándo es normal y cuándo puede ser una señal de alerta

Levantarse una o más veces durante la noche para orinar es una situación frecuente, especialmente a partir de los 40 años. Sin embargo, cuando ocurre de manera repetida puede afectar el descanso y, en algunos casos, estar relacionada con problemas de salud que requieren atención médica.