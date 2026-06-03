¿Te crujen las rodillas al caminar? Qué significa

Escuchar las rodillas no necesariamente significa que exista un daño articular.

La situación cambia cuando los sonidos aparecen junto con molestias o limitaciones.

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