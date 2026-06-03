Te levantás del sillón y escuchás un "crack". Subís una escalera y aparece otro ruido. Incluso al agacharte o caminar después de estar sentado durante un tiempo, las rodillas parecen hacer notar su presencia.
¿Te crujen las rodillas al caminar? Qué significa
Escuchar chasquidos o sentir crujidos en las rodillas al caminar, subir escaleras o levantarse de una silla es una situación frecuente. Aunque muchas veces no representa un problema de salud, en algunos casos puede ser una señal que merece una consulta médica.
Si te pasa seguido, probablemente alguna vez te preguntaste si es normal o si puede ser el primer signo de algún problema articular. La realidad es que millones de personas experimentan estos sonidos y, en la mayoría de los casos, no indican una enfermedad. Sin embargo, hay situaciones en las que conviene prestar atención a otros síntomas que pueden acompañarlos.
¿Por qué crujen las rodillas?
Los especialistas llaman crepitación al ruido o sensación de chasquido que puede producirse en una articulación durante el movimiento.
Aunque el sonido suele generar preocupación, muchas veces se trata de un fenómeno completamente normal.
Una de las explicaciones más frecuentes tiene que ver con pequeñas burbujas de gas presentes en el líquido sinovial, una sustancia que actúa como lubricante natural de las articulaciones. Cuando la rodilla se mueve, esas burbujas pueden romperse o desplazarse, generando un sonido similar a un clic o chasquido.
También puede ocurrir que tendones o ligamentos se deslicen sobre estructuras óseas durante determinados movimientos. Este fenómeno suele ser benigno y no provoca dolor ni limitaciones funcionales.
En otras personas, los crujidos aparecen después de permanecer mucho tiempo sentadas o inmóviles. Al retomar el movimiento, las estructuras articulares vuelven a acomodarse y pueden producir sonidos temporales.
La edad también influye. Con el paso de los años, el cartílago que recubre las articulaciones puede perder parte de su elasticidad y suavidad, favoreciendo la aparición de ruidos durante la actividad física cotidiana.
Por este motivo, escuchar las rodillas no necesariamente significa que exista un daño articular.
De hecho, muchas personas jóvenes y físicamente activas experimentan crujidos sin presentar ninguna lesión.
Cuando el ruido viene acompañado de otros síntomas
La situación cambia cuando los sonidos aparecen junto con molestias o limitaciones.
Los traumatólogos explican que el principal aspecto a observar no es el ruido en sí mismo, sino los síntomas asociados.
Si el crujido se acompaña de dolor, inflamación o sensación de bloqueo articular, podría existir algún problema que requiera evaluación médica.
Entre las posibles causas se encuentran lesiones de meniscos, desgaste del cartílago, alteraciones en la alineación de la rótula, secuelas de traumatismos o procesos inflamatorios que afectan la articulación.
En estos casos, el sonido deja de ser un hallazgo aislado para convertirse en un dato más dentro de un cuadro clínico que merece atención.
Otro signo importante es la pérdida de movilidad.
Si la rodilla no se mueve con normalidad, cuesta flexionarla o extenderla completamente, o existe sensación de inestabilidad al caminar, es recomendable consultar con un especialista.
La presencia de hinchazón persistente también constituye una señal de alerta.
Cuando la articulación aumenta de volumen o se acompaña de calor local, puede indicar inflamación y requiere una valoración profesional.
¿Influye el sedentarismo?
Los especialistas coinciden en que la falta de actividad física puede favorecer algunas molestias articulares.
Los músculos que rodean la rodilla cumplen una función fundamental en la estabilidad y protección de la articulación. Cuando existe debilidad muscular, determinadas estructuras pueden recibir una carga excesiva durante las actividades diarias.
Por esa razón, mantener una buena condición física suele ser una de las estrategias más efectivas para cuidar las rodillas.
El fortalecimiento de los músculos de las piernas, especialmente cuádriceps y glúteos, ayuda a distribuir mejor las fuerzas que actúan sobre la articulación.
Además, la actividad física regular contribuye a preservar la movilidad y la lubricación natural de las articulaciones.
Caminar, andar en bicicleta, nadar o realizar ejercicios de bajo impacto suelen formar parte de las recomendaciones habituales de los profesionales.
Cuándo conviene consultar al médico
Aunque los crujidos aislados rara vez representan un problema serio, existen situaciones que justifican una consulta.
Es recomendable buscar asesoramiento profesional cuando:
El ruido aparece acompañado de dolor.
Existe inflamación o aumento de volumen.
La rodilla se bloquea o se traba.
Hay sensación de que la articulación "falla" al caminar.
El síntoma aparece después de una caída o lesión deportiva.
Se observa una pérdida progresiva de movilidad.
Los ruidos aumentan de manera repentina y persistente.
Un examen clínico y, si es necesario, estudios complementarios permitirán determinar si existe alguna alteración que requiera tratamiento.
Consejos para cuidar las rodillas en el día a día
La salud articular depende en gran medida de los hábitos cotidianos.
Mantener un peso adecuado ayuda a disminuir la carga que soportan las rodillas durante cada paso.
La actividad física regular fortalece los músculos y mejora la estabilidad de la articulación.
También es importante evitar el sedentarismo prolongado. Permanecer muchas horas sentado puede favorecer la rigidez y aumentar la sensación de molestias al volver a moverse.
Realizar pausas activas durante la jornada laboral puede resultar beneficioso.
Los especialistas recomiendan además utilizar calzado cómodo y adecuado para cada actividad, especialmente durante caminatas prolongadas o ejercicios físicos.
Escuchar al cuerpo también es fundamental. Si aparece dolor persistente, no conviene ignorarlo ni continuar exigiendo la articulación sin una evaluación profesional.
En la mayoría de los casos, los crujidos de rodilla forman parte del funcionamiento normal de la articulación y no representan una enfermedad. Sin embargo, cuando se acompañan de dolor, inflamación o limitaciones para moverse, pueden convertirse en una señal que merece atención.
La diferencia entre un ruido inofensivo y un problema que requiere tratamiento suele estar en los síntomas que lo acompañan. Por eso, observar cómo responde el cuerpo y consultar ante cualquier duda sigue siendo la mejor estrategia para cuidar la salud de las articulaciones y mantener una buena calidad de vida.