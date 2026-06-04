Me pica todo el cuerpo y no veo nada en la piel, ¿qué puede estar pasando?

Usar jabones perfumados o productos agresivos.

Ciertos medicamentos pueden generar picazón como efecto secundario.

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