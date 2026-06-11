Las infecciones urinarias constituyen una de las consultas médicas más frecuentes, especialmente en mujeres. La especialista Marilina Álvarez explicó que “sobrevienen cuando una serie de microorganismos que habitualmente son bacterias se reproducen y crecen en las estructuras del tracto urinario.
Infecciones urinarias: síntomas, causas y cuándo pueden volverse graves
La doctora Marilina Álvarez explicó cómo se producen y por qué en algunos casos pueden avanzar hacia cuadros de mayor gravedad si no se detectan y tratan a tiempo, especialmente cuando afectan distintas zonas del tracto urinario.
En este sentido, destacó que "se puede clasificar en infección urinaria baja o cistitis. cuando la estructura principalmente afectada es la vejiga o infección urinaria alta o piel onefritis cuando eh afecta a nivel renal y ya confiere una gravedad diferente en ese nivel".
La profesional remarcó que la infección puede presentarse en distintos niveles del sistema urinario, lo que determina su gravedad y abordaje clínico.
Alta prevalencia en mujeres
Uno de los datos más relevantes es la alta incidencia en mujeres. Álvarez detalló: “Se estima que el 60% de las mujeres vamos a tener en algún punto de nuestra vida una infección urinaria”.
La especialista también señaló que la anatomía femenina es un factor determinante, ya que la uretra más corta facilita el ingreso de bacterias provenientes de la zona perianal.
Síntomas más frecuentes
El cuadro clínico suele comenzar con manifestaciones claras. Según la médica: “El principal síntoma es lo que se denomina disuria, que es el dolor o ardor al orinar.”
A esto se suman otros signos como urgencia miccional, aumento de la frecuencia urinaria y cambios en la orina, que pueden incluir olor fuerte, color alterado o presencia de sangre. En casos más graves, cuando la infección asciende hacia los riñones, pueden aparecer fiebre, vómitos, náuseas y escalofríos.
La causa más frecuente es la bacteria Escherichia coli, responsable de la mayoría de los casos de infección urinaria. Este microorganismo se ubica como el principal agente involucrado en este tipo de cuadros, aunque no es el único que puede generarlos. También pueden intervenir otros microorganismos como Klebsiella, Proteus, enterococos y estafilococos, lo que complejiza algunos cuadros clínicos.
Diagnóstico, tratamiento y prevención
La especialista destacó la importancia del diagnóstico correcto mediante urocultivo y advirtió sobre la automedicación, que incrementa la resistencia bacteriana.
En materia de prevención, remarcó hábitos clave: “Tomar agua y frenar cada vez que uno tiene ganas de orinar es fundamental a veces se complica, obviamente, por las cuestiones que tienen que ver con la rutina y el día a día, pero deberíamos cada 4 horas como mínimo vaciar por completo la vejiga.”
Finalmente, subrayó que la consulta médica oportuna es esencial, especialmente ante fiebre, dolor lumbar intenso o alteraciones del estado general, ya que pueden indicar complicaciones que requieren atención urgente.