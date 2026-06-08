Durante mucho tiempo, la alimentación fue analizada principalmente por su impacto sobre el peso corporal, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Sin embargo, en los últimos años la ciencia comenzó a poner el foco en otro aspecto igual de importante: la influencia de la nutrición sobre el cerebro y la forma en que envejecemos.
Cómo influye la alimentación en la memoria y el envejecimiento del cerebro
Nuevas investigaciones científicas refuerzan la relación entre nutrición y salud cerebral. Los especialistas destacan que una alimentación equilibrada puede contribuir a preservar funciones como la memoria, la atención y el razonamiento a medida que pasan los años.
Diversos estudios sugieren que lo que comemos a lo largo de la vida podría desempeñar un papel clave en la conservación de las capacidades cognitivas, especialmente en una época en la que la expectativa de vida continúa aumentando y cada vez más personas buscan llegar a la vejez con buena salud física y mental.
El vínculo entre la alimentación y la salud cerebral
El cerebro es uno de los órganos que más energía consume dentro del organismo. Para funcionar correctamente necesita un aporte constante de nutrientes, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que participan en procesos fundamentales relacionados con la memoria, el aprendizaje y la concentración.
En este contexto, distintos trabajos científicos han comenzado a investigar cómo determinados hábitos alimentarios pueden influir en el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.
Uno de los estudios más recientes y de mayor alcance fue el ensayo clínico COSMOS-Mind, que siguió durante tres años a más de 2.200 adultos mayores.
Los investigadores analizaron el impacto de la suplementación nutricional diaria sobre diversas funciones cognitivas y observaron asociaciones con mejoras en la cognición global, la memoria y las funciones ejecutivas, es decir, aquellas capacidades que permiten planificar, organizar tareas y tomar decisiones.
Posteriormente, otro análisis conocido como COSMOS-Web amplió la investigación a más de 3.500 participantes. Los resultados mostraron beneficios en pruebas digitales de memoria y sugirieron que determinados aportes nutricionales podrían ayudar a preservar algunas capacidades cognitivas durante el envejecimiento.
Los especialistas aclaran que estos hallazgos no significan que exista una solución única para prevenir el deterioro cognitivo. El envejecimiento cerebral depende de múltiples factores, entre ellos la genética, la actividad física, el descanso adecuado, la estimulación intelectual, la salud cardiovascular y los hábitos de vida en general.
Sin embargo, la evidencia acumulada durante los últimos años coincide en señalar que una alimentación equilibrada constituye una de las herramientas más importantes para proteger la salud del cerebro.
Diversas investigaciones han vinculado patrones alimentarios saludables, como la dieta mediterránea, con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Este modelo de alimentación prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y aceite de oliva, limitando los productos ultraprocesados y el exceso de grasas saturadas.
Además de aportar nutrientes esenciales, estos alimentos contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que podrían ayudar a proteger las neuronas del daño asociado al paso del tiempo.
El desafío de alimentarse bien en América Latina
La importancia de la nutrición adquiere una dimensión especial en América Latina y el Caribe, una región que enfrenta desafíos complejos relacionados con la alimentación.
Según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, la prevalencia de la subalimentación disminuyó hasta alcanzar el 5,1% de la población regional. Se trata de un avance significativo respecto de años anteriores.
Brasil registra actualmente una prevalencia del hambre inferior al 2,5%, mientras que México se encuentra muy cerca de ese porcentaje. Argentina y Colombia también se mantienen por debajo del 5%.
Sin embargo, detrás de estos avances persisten problemas que afectan a millones de personas.
El informe señala que más de 33 millones de habitantes de la región continúan padeciendo hambre y que alrededor de 167 millones experimentan algún grado de inseguridad alimentaria.
A esto se suma otro fenómeno cada vez más frecuente: la dificultad para acceder a dietas de calidad. Según el reporte, cerca de 182 millones de personas no pueden costear una alimentación saludable y equilibrada.
Los expertos advierten que alimentarse no siempre implica nutrirse adecuadamente. Muchas personas logran cubrir sus necesidades calóricas diarias, pero consumen alimentos con escaso valor nutricional debido a factores económicos, culturales o de disponibilidad.
Esta situación contribuye al aumento de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Actualmente, más de 141 millones de adultos viven con obesidad en América Latina y el Caribe.
La calidad de la alimentación se vuelve especialmente importante durante la adultez y la vejez, etapas en las que el organismo experimenta cambios fisiológicos que pueden modificar las necesidades nutricionales.
A medida que envejecemos, algunos nutrientes comienzan a absorberse con menor eficiencia y ciertos requerimientos aumentan. Por eso, los especialistas recomiendan prestar especial atención a vitaminas, minerales, proteínas y otros componentes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.
En determinados casos, siempre bajo supervisión profesional, la suplementación puede formar parte de una estrategia complementaria destinada a cubrir déficits específicos cuando la alimentación habitual no resulta suficiente.
No obstante, los expertos insisten en que ningún suplemento reemplaza una dieta equilibrada ni los hábitos saludables.
La evidencia científica actual apunta cada vez con más claridad hacia una misma dirección: la salud cerebral se construye durante toda la vida. Las decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación, la actividad física, el descanso y la estimulación mental pueden influir en cómo funciona el cerebro décadas después.
Por eso, más allá de las investigaciones y avances científicos, el mensaje central continúa siendo sencillo y accesible para todos: una alimentación variada, rica en alimentos frescos y acompañada por hábitos saludables sigue siendo una de las mejores inversiones para cuidar el cuerpo, la memoria y la calidad de vida a largo plazo.
El desafío no consiste únicamente en vivir más años, sino en llegar a ellos con la mayor autonomía, bienestar y capacidad cognitiva posible. Y en ese camino, la nutrición ocupa un lugar cada vez más relevante.