Explicación

Qué le pasa al cerebro cuando juega la Selección Argentina en el Mundial

El debut de la Selección en un Mundial despierta emociones intensas en millones de personas. Desde la aceleración del corazón hasta la dificultad para concentrarse, la ciencia explica por qué un partido de fútbol puede activar los mismos mecanismos cerebrales que una situación de alto estrés.