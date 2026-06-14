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Un estudio revela

¿Tu hijo tiene dificultades para aprender? el entorno donde crece podría influir más en su cerebro que el coeficiente intelectual

Una investigación publicada en la revista Science analizó casi 12.000 niños y encontró que las condiciones económicas y sociales en las que viven tienen una fuerte relación con el desarrollo cerebral. Los expertos aseguran que comprender el entorno de los chicos es tan importante como observar sus capacidades individuales.

El nivel socioeconómico y las condiciones de vida aparecen como los factores más estrechamente relacionadosEl nivel socioeconómico y las condiciones de vida aparecen como los factores más estrechamente relacionados
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"Es inteligente, pero le cuesta concentrarse". "No duerme bien". "Se distrae fácilmente en la escuela". Son frases que muchos padres escuchan o repiten cuando intentan entender por qué sus hijos enfrentan determinadas dificultades en el aprendizaje o el desarrollo.

Durante décadas, gran parte de las explicaciones se centraron en factores como la genética, el coeficiente intelectual o los estilos de crianza.

Sin embargo, una nueva investigación internacional publicada en la prestigiosa revista científica Science plantea una mirada más amplia: para comprender cómo se desarrolla el cerebro infantil, también es necesario observar las condiciones en las que crecen los niños.

El estudio analizó 649 variables diferentes en casi 12.000 chicos de entre 9 y 10 años y llegó a una conclusión que está generando repercusión en la comunidad científica: el nivel socioeconómico y las condiciones de vida aparecen como los factores más estrechamente relacionados con la organización cerebral durante la infancia.

Es necesario observar las condiciones en las que crecen los niños.Es necesario observar las condiciones en las que crecen los niños.

Lo que ocurre alrededor del niño también moldea su cerebro

Los investigadores encontraron que, entre las 40 variables con mayor asociación a los patrones cerebrales observados, 37 estaban vinculadas a aspectos socioeconómicos.

Entre ellas aparecieron factores como el ingreso familiar, la calidad de la vivienda, la seguridad del barrio, el acceso al transporte, los recursos disponibles en el hogar y distintos indicadores relacionados con la pobreza o la vulnerabilidad social.

La conclusión no significa que la inteligencia, la genética o la educación hayan dejado de ser importantes. Lo que muestra es que el cerebro infantil se desarrolla en interacción permanente con el entorno.

Entre ellas aparecieron factores como el ingreso familiar, la calidad de la vivienda, la seguridad del barrioEntre ellas aparecieron factores como el ingreso familiar, la calidad de la vivienda, la seguridad del barrio

Los especialistas suelen explicar este fenómeno mediante una idea sencilla: el cerebro de un niño es extremadamente sensible a las experiencias que vive todos los días.

El acceso a espacios seguros para jugar, una vivienda adecuada, una alimentación equilibrada, la posibilidad de dormir bien, la estabilidad emocional y la ausencia de estrés constante son elementos que influyen en ese proceso.

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Según el estudio, los patrones cerebrales asociados al contexto socioeconómico aparecieron principalmente en áreas relacionadas con funciones sensoriales y motoras.

Esto llamó la atención de los investigadores porque tradicionalmente muchas investigaciones habían puesto el foco en regiones vinculadas al razonamiento o las habilidades cognitivas superiores.

Los autores sostienen que el entorno podría estar influyendo sobre aspectos básicos del funcionamiento cerebral que luego impactan en el desarrollo general del niño.

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La investigación también encontró un dato llamativo: cuando los científicos ajustaron los análisis para tener en cuenta el nivel socioeconómico, aproximadamente el 70% de las asociaciones entre cerebro e inteligencia dejaron de ser estadísticamente significativas.

Esto sugiere que muchas diferencias que históricamente se atribuyeron exclusivamente al coeficiente intelectual podrían estar fuertemente influenciadas por las condiciones sociales y económicas en las que viven los niños.

Sueño, estrés y bienestar emocional: las posibles claves

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo es que permitió identificar algunos mecanismos que podrían explicar cómo el entorno influye sobre el cerebro en desarrollo.

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Entre ellos aparecen dos factores fundamentales: la calidad del sueño y el estrés crónico.

Los investigadores observaron que los niños expuestos a mayores desventajas socioeconómicas tendían a presentar peores condiciones de descanso y niveles más elevados de estrés sostenido.

Los especialistas en neurodesarrollo explican que el sueño cumple un papel esencial durante la infancia. Mientras los niños duermen, el cerebro organiza información, fortalece conexiones neuronales y consolida aprendizajes.

Cuando el descanso es insuficiente o de mala calidad, pueden aparecer dificultades para concentrarse, problemas de memoria, irritabilidad, bajo rendimiento escolar y alteraciones emocionales.

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Por otro lado, el estrés crónico también puede afectar el desarrollo cerebral.

A diferencia del estrés puntual, que forma parte de la vida cotidiana, el estrés persistente genera una activación constante de mecanismos biológicos diseñados para responder a situaciones de amenaza.

Cuando esa activación se mantiene durante períodos prolongados, puede afectar distintas funciones relacionadas con la regulación emocional, la atención y el aprendizaje.

Señales que merecen atención

Aunque cada niño es diferente, los especialistas recomiendan prestar atención a algunas señales que pueden indicar que el bienestar emocional o las condiciones de vida están impactando en su desarrollo:

Dificultades persistentes para concentrarse.

Problemas frecuentes de sueño.

Cansancio constante durante el día.

Irritabilidad o cambios bruscos de humor.

Bajo rendimiento escolar repentino.

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Aislamiento social.

Pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba.

Quejas frecuentes de dolores físicos sin causa médica evidente.

La presencia de uno o varios de estos signos no implica necesariamente un problema grave, pero sí puede justificar una consulta profesional.

Cuándo consultar

Los especialistas recomiendan buscar orientación médica o psicológica cuando las dificultades interfieren de manera sostenida en la vida cotidiana del niño.

También es importante consultar si los cambios emocionales, conductuales o escolares persisten durante varias semanas o generan preocupación en la familia o los docentes.

Pediatras, psicólogos infantiles, neuropediatras y equipos de salud mental pueden ayudar a identificar las causas y orientar las intervenciones más adecuadas.

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Qué pueden hacer las familias

Aunque muchas condiciones socioeconómicas exceden el control individual de las familias, los especialistas destacan que existen acciones cotidianas que favorecen el desarrollo saludable de los niños.

Entre ellas se encuentran:

Mantener rutinas estables para dormir y despertarse.

Favorecer espacios de diálogo y escucha.

Promover actividades físicas y recreativas.

Reducir el uso excesivo de pantallas antes de dormir.

Garantizar momentos de juego y socialización.

Estar atentos a cambios emocionales o conductuales.

Buscar ayuda profesional ante cualquier preocupación.

El mensaje principal del estudio es claro: para comprender el desarrollo infantil no alcanza con observar únicamente al niño.

Las experiencias, oportunidades y desafíos que forman parte de su entorno también dejan huellas en el cerebro.

Por eso, cada vez más especialistas coinciden en que cuidar la infancia implica mirar más allá de las capacidades individuales y prestar atención al contexto en el que los chicos crecen, aprenden y construyen su futuro.

Porque detrás de cada niño hay una historia. Y esa historia comienza mucho antes de que entre al aula o responda una prueba de inteligencia.

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