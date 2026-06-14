Un estudio revela

¿Tu hijo tiene dificultades para aprender? el entorno donde crece podría influir más en su cerebro que el coeficiente intelectual

Una investigación publicada en la revista Science analizó casi 12.000 niños y encontró que las condiciones económicas y sociales en las que viven tienen una fuerte relación con el desarrollo cerebral. Los expertos aseguran que comprender el entorno de los chicos es tan importante como observar sus capacidades individuales.