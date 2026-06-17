Terminó el partido y fue el momento de enfrentar los micrófonos. Lionel Messi fue la figura indiscutida de la victoria de Argentina ante Argelia en la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.
"Pase unos días difíciles"; la frase de Messi que llamó la atención tras la victoria ante Argelia
El 10 cerró un partido con 3 goles y una entrega descomunal. Cuando enfrentó los micrófonos aclaró por qué se emocionó en los festejos. Apuntó a lo extra futbolístico.
Luego de una noche mágica, el capitán argentino sorprendió cuando se le preguntó por la emoción al festejar los goles, sobre todo el primero en el amanecer del partido.
"Una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicado. Pero nada, agradecido a mis compañeros y la delegación", lanzó el rosarino.
"Estuvieron siempre —sus compañeros— al lado mío. Dándome mucha fuerza para que esté bien", cerró sin dar mayores detalles.
Más allá de este detalle, que llamó la atención de la prensa, Messi culminó una noche más que fructífera.
Messi volvió a escribir una página histórica
El estadio de Kansas fue escenario de otra función memorable del mejor futbolista argentino de todos los tiempos. Casi con 39 años, Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo y lo celebró con un triplete que quedará grabado entre las grandes actuaciones mundialistas de su carrera.
La emoción acompañó cada uno de sus festejos. Especialmente el primero, cuando las cámaras captaron al capitán visiblemente conmovido tras abrir el marcador. Una imagen que rápidamente recorrió el mundo y se transformó en uno de los símbolos del arranque del torneo.
Las fotografías tomadas desde el campo de juego muestran además la comunión entre el plantel y los miles de argentinos que viajaron hasta Estados Unidos para acompañar a la Scaloneta en su estreno mundialista.
Una marea celeste y blanca en territorio estadounidense
Desde varias horas antes del partido, las inmediaciones del estadio comenzaron a poblarse de hinchas argentinos. Banderas, camisetas y cánticos transformaron por momentos a Kansas en una extensión de cualquier cancha del fútbol argentino.
La expectativa por ver nuevamente a los campeones del mundo generó una movilización masiva. Familias, grupos de amigos y seguidores llegados desde distintos puntos del planeta protagonizaron una verdadera fiesta popular que tuvo continuidad durante los 90 minutos y después del pitazo final.
En ese contexto, el trabajo de cobertura realizado por El Litoral permitió acercar a los lectores santafesinos una mirada propia desde el lugar de los hechos. El despliegue periodístico del diario en Estados Unidos forma parte de una tradición que ya suma múltiples Copas del Mundo y que en esta edición cuenta nuevamente con acreditación oficial de FIFA.
La victoria dejó a Argentina como líder del Grupo J y alimentó la ilusión de volver a pelear por el título. Pero también dejó postales imborrables: el abrazo de los jugadores, la emoción de Messi, las tribunas teñidas de celeste y blanco y la sensación de que la historia puede volver a repetirse.
El próximo desafío será ante Austria, en un encuentro que puede acercar a la Albiceleste a la clasificación para la siguiente ronda. Mientras tanto, Kansas seguirá guardando el recuerdo de una noche que combinó fútbol, emoción y una galería de imágenes destinadas a permanecer en la memoria de los argentinos.