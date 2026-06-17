Escenarios posibles

Qué necesita Argentina para clasificar a octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3 a 0 frente a Argelia y dio un paso importante hacia los octavos de final. Sin embargo, todavía quedan dos partidos por disputar y las posibilidades de clasificación dependerán de los resultados propios y ajenos. Cómo está la tabla, qué necesita el equipo de Lionel Scaloni y cuáles son los escenarios posibles.