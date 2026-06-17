El estreno no pudo ser mejor. Argentina mostró autoridad, buen fútbol y eficacia para superar con claridad a Argelia en la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Qué necesita Argentina para clasificar a octavos del Mundial 2026
La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3 a 0 frente a Argelia y dio un paso importante hacia los octavos de final. Sin embargo, todavía quedan dos partidos por disputar y las posibilidades de clasificación dependerán de los resultados propios y ajenos. Cómo está la tabla, qué necesita el equipo de Lionel Scaloni y cuáles son los escenarios posibles.
El resultado no solo dejó una buena imagen desde lo futbolístico, sino que además ubicó a la Albiceleste en una posición favorable para pensar en la clasificación a los octavos de final. Ahora, con dos encuentros por delante, las cuentas empiezan a tomar protagonismo y los hinchas ya se preguntan qué necesita el equipo para asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo.
Un debut que dejó a Argentina bien posicionada
La goleada frente a Argelia representó mucho más que tres puntos. En una Copa del Mundo, comenzar con una victoria suele marcar el rumbo del grupo y permite afrontar los siguientes compromisos con mayor tranquilidad.
Además de sumar las primeras tres unidades, Argentina obtuvo una importante diferencia de gol, un aspecto que puede resultar decisivo en caso de igualdad de puntos al finalizar la fase de grupos.
En el Grupo J también compiten Austria, Jordania y Argelia. Tras la primera jornada, Argentina quedó en los primeros puestos gracias a su triunfo, mientras que Austria también comenzó con una victoria al superar a Jordania.
Ese escenario hace que el próximo partido entre argentinos y austríacos pueda ser determinante para definir el liderazgo de la zona y acercar a uno de los dos equipos a los octavos de final.
La Selección dirigida por Lionel Scaloni mantiene la misma idea de juego que la llevó a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y la Copa América. Con una base consolidada y varios futbolistas en un gran momento, el equipo volvió a demostrar que es uno de los principales candidatos al título.
Qué necesita Argentina para clasificarse a octavos
Argentina necesita terminar entre los dos primeros del Grupo J para avanzar directamente a los octavos de final.
El primer escenario favorable aparece en la segunda fecha. Si la Albiceleste derrota a Austria y Argelia no vence a Jordania, el equipo argentino asegurará matemáticamente su clasificación con una fecha de anticipación.
Si Argentina vence a Austria pero Argelia consigue un triunfo, la definición podría quedar para la última jornada, aunque el seleccionado nacional llegaría con una ventaja importante tanto en puntos como en diferencia de gol.
En caso de empatar frente a Austria, Argentina seguiría dependiendo de sí misma. Llegaría a cuatro puntos y tendría grandes posibilidades de sellar la clasificación en el último encuentro frente a Jordania.
Incluso una derrota ante Austria no significaría la eliminación. En ese caso, todo quedaría abierto para la tercera fecha y el conjunto de Scaloni tendría la obligación de obtener un buen resultado frente a Jordania, mientras seguiría de cerca lo que ocurra entre Austria y Argelia.
Como sucede habitualmente en los Mundiales, cada partido modifica el panorama y las posibilidades matemáticas cambian de manera permanente.
La diferencia de gol puede ser un factor decisivo
Uno de los aspectos más importantes del triunfo ante Argelia fue el amplio marcador.
La victoria por tres goles de diferencia le permite a Argentina contar con un colchón importante pensando en una eventual igualdad de puntos con otro seleccionado del grupo.
El reglamento del Mundial establece que, en caso de empate en unidades entre dos o más equipos, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol. Luego se tienen en cuenta la cantidad de goles convertidos y, recién después, los resultados entre los equipos involucrados.
Por eso, cada gol anotado durante la fase de grupos puede terminar siendo determinante.
No es un detalle menor. En varias Copas del Mundo anteriores hubo selecciones que avanzaron de ronda gracias a una mejor diferencia de gol pese a haber sumado la misma cantidad de puntos que sus rivales.
El partido ante Austria puede marcar el futuro del grupo
El próximo compromiso aparece como una verdadera final anticipada.
Austria también comenzó el torneo con una victoria y llega con confianza para enfrentar al último campeón del mundo.
Si Argentina logra quedarse con los tres puntos, no solo quedará muy cerca de la clasificación, sino que además aumentará considerablemente sus posibilidades de terminar primera en el Grupo J.
Finalizar como líder también tiene su importancia, ya que en teoría permitiría enfrentar a un rival de menor rendimiento en los octavos de final, aunque en un Mundial nunca existen cruces sencillos.
Scaloni sabe que no conviene hacer demasiadas cuentas antes de tiempo. El mensaje del cuerpo técnico suele ser el mismo: pensar partido a partido y evitar cualquier exceso de confianza.
Un equipo que ilusiona a los argentinos
El rendimiento mostrado en el debut renovó el entusiasmo de millones de hinchas.
Argentina volvió a exhibir una identidad de juego clara, con posesión de la pelota, presión alta y contundencia en ataque. Además, varios futbolistas llegaron al Mundial atravesando un gran presente en sus respectivos clubes.
La experiencia acumulada por gran parte del plantel también aparece como una ventaja. Muchos de los protagonistas ya saben lo que significa disputar instancias decisivas de una Copa del Mundo y manejar la presión de un torneo tan exigente.
Aunque todavía resta mucho camino por recorrer, el primer paso fue el esperado y alimentó la ilusión de volver a pelear por el título.
Por ahora, las cuentas favorecen a la Selección Argentina. Con tres puntos en el bolsillo, una amplia diferencia de gol y dos partidos por disputar, el equipo depende principalmente de su propio rendimiento. Si mantiene el nivel mostrado en el debut, la clasificación a los octavos de final aparece como un objetivo muy cercano y al alcance de la mano.