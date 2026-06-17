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Grupos I y J

Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del martes

Francia, Noruega, Argentina y Austria comenzaron con victorias. Los grupos I y J ya muestran candidatos firmes para avanzar.

El capitán argentino brilló en el debut mundialista con tres goles en Kansas. Crédito: Fernando NicolaEl capitán argentino brilló en el debut mundialista con tres goles en Kansas. Crédito: Fernando Nicola
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La jornada dejó cuatro encuentros que empezaron a moldear el panorama de los grupos I y J. En uno de los cruces más atractivos del día, Francia derrotó 3 a 1 a Senegal y confirmó su condición de candidato. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró diferencias en el tramo final del partido y sumó tres puntos fundamentales ante uno de los rivales más exigentes de la zona.

El seleccionado francés logró destrabar un duelo equilibrado gracias a la jerarquía de sus figuras ofensivas. El resultado le permitió iniciar el torneo con ventaja en una zona considerada entre las más competitivas de la primera fase.

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En el otro partido del Grupo I, Noruega superó 4 a 1 a Irak en una actuación sobresaliente de Erling Haaland. El delantero marcó dos goles en su estreno mundialista y encabezó una victoria que además fortaleció la diferencia de gol de los europeos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Iraq v Norway - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 16, 2026 Norway's Erling Haaland applauds fans after the match REUTERS/Peter CziborraHaaland, de Noruega, aplaude a los aficionados tras el partido. Crédito: REUTERS.

La selección escandinava aprovechó los errores defensivos de Irak y terminó construyendo una goleada que puede resultar determinante en la lucha por el liderazgo del grupo. Con este resultado, el próximo choque entre Noruega y Senegal aparece como una cita clave para el futuro de la zona.

Por el Grupo J, Argentina inició la defensa del título con un contundente 3 a 0 frente a Argelia. Lionel Messi volvió a ser determinante y lideró una victoria que dejó al vigente campeón en lo más alto de la clasificación gracias a la diferencia de gol.

GOL DE LIONEL MESSI DOBLETE | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaUna noche soñada en el estreno de Argentina en el Mundial. Crédito: Fernando Nicola

La otra presentación del grupo mostró el regreso de Austria a una Copa del Mundo después de 28 años. El conjunto europeo venció 3 a 1 a Jordania en un partido más complejo de lo que reflejó el marcador final y sumó tres unidades valiosas para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Así quedaron las posiciones

Tras la primera fecha, el Grupo I tiene a Noruega y Francia con tres puntos. Los noruegos ocupan el primer puesto gracias a una diferencia de gol de +3, producto de su victoria por 4 a 1 sobre Irak. Francia también suma tres unidades, pero aparece segunda con una diferencia de +2 tras imponerse 3 a 1 frente a Senegal.

Senegal e Irak cierran la clasificación sin puntos. Los africanos tienen una diferencia de gol de -2, mientras que los iraquíes presentan -3. La próxima jornada puede resultar decisiva, ya que Francia enfrentará a Irak y Noruega se medirá con Senegal.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe in action with Senegal's Moussa Niakhate REUTERS/Mike SegarMbappé de Francia en acción con Moussa Niakhate de Senegal. Crédito: REUTERS.

En el Grupo J, Argentina lidera con tres puntos y una diferencia de gol de +3 luego de su triunfo ante Argelia. Austria también suma tres unidades y una diferencia de +2, por lo que ocupa la segunda posición.

Argelia y Jordania todavía no consiguieron puntos y quedaron obligadas a reaccionar en la próxima fecha para no comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar. Los campeones del mundo afrontarán un exigente compromiso frente a Austria, mientras que Argelia y Jordania protagonizarán un duelo de enorme importancia para mantenerse con vida en el certamen.

Con apenas una fecha disputada, todavía queda mucho recorrido por delante. Sin embargo, Francia, Noruega, Argentina y Austria dieron un paso importante y comenzaron a perfilarse como protagonistas en la carrera hacia los octavos de final.

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