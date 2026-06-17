La jornada dejó cuatro encuentros que empezaron a moldear el panorama de los grupos I y J. En uno de los cruces más atractivos del día, Francia derrotó 3 a 1 a Senegal y confirmó su condición de candidato. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró diferencias en el tramo final del partido y sumó tres puntos fundamentales ante uno de los rivales más exigentes de la zona.
Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del martes
Francia, Noruega, Argentina y Austria comenzaron con victorias. Los grupos I y J ya muestran candidatos firmes para avanzar.
El seleccionado francés logró destrabar un duelo equilibrado gracias a la jerarquía de sus figuras ofensivas. El resultado le permitió iniciar el torneo con ventaja en una zona considerada entre las más competitivas de la primera fase.
En el otro partido del Grupo I, Noruega superó 4 a 1 a Irak en una actuación sobresaliente de Erling Haaland. El delantero marcó dos goles en su estreno mundialista y encabezó una victoria que además fortaleció la diferencia de gol de los europeos.
La selección escandinava aprovechó los errores defensivos de Irak y terminó construyendo una goleada que puede resultar determinante en la lucha por el liderazgo del grupo. Con este resultado, el próximo choque entre Noruega y Senegal aparece como una cita clave para el futuro de la zona.
Por el Grupo J, Argentina inició la defensa del título con un contundente 3 a 0 frente a Argelia. Lionel Messi volvió a ser determinante y lideró una victoria que dejó al vigente campeón en lo más alto de la clasificación gracias a la diferencia de gol.
La otra presentación del grupo mostró el regreso de Austria a una Copa del Mundo después de 28 años. El conjunto europeo venció 3 a 1 a Jordania en un partido más complejo de lo que reflejó el marcador final y sumó tres unidades valiosas para mantenerse en la pelea por la clasificación.
Así quedaron las posiciones
Tras la primera fecha, el Grupo I tiene a Noruega y Francia con tres puntos. Los noruegos ocupan el primer puesto gracias a una diferencia de gol de +3, producto de su victoria por 4 a 1 sobre Irak. Francia también suma tres unidades, pero aparece segunda con una diferencia de +2 tras imponerse 3 a 1 frente a Senegal.
Senegal e Irak cierran la clasificación sin puntos. Los africanos tienen una diferencia de gol de -2, mientras que los iraquíes presentan -3. La próxima jornada puede resultar decisiva, ya que Francia enfrentará a Irak y Noruega se medirá con Senegal.
En el Grupo J, Argentina lidera con tres puntos y una diferencia de gol de +3 luego de su triunfo ante Argelia. Austria también suma tres unidades y una diferencia de +2, por lo que ocupa la segunda posición.
Argelia y Jordania todavía no consiguieron puntos y quedaron obligadas a reaccionar en la próxima fecha para no comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar. Los campeones del mundo afrontarán un exigente compromiso frente a Austria, mientras que Argelia y Jordania protagonizarán un duelo de enorme importancia para mantenerse con vida en el certamen.
Con apenas una fecha disputada, todavía queda mucho recorrido por delante. Sin embargo, Francia, Noruega, Argentina y Austria dieron un paso importante y comenzaron a perfilarse como protagonistas en la carrera hacia los octavos de final.