Austria comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 3 a 1 sobre Jordania en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo J.
Austria venció a Jordania y será el próximo rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026
El seleccionado europeo superó 3 a 1 a Jordania en su debut mundialista y llegará con tres puntos al duelo frente a la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni buscará asegurar la clasificación a la siguiente fase en el segundo compromiso del grupo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick quedó como escolta de Argentina, que en su presentación derrotó por 3 a 0 a Argelia, y será el próximo rival del equipo de Lionel Scaloni en un partido que puede resultar determinante para la clasificación a la fase eliminatoria.
Un triunfo trabajado para empezar el Mundial
El encuentro, disputado en San Francisco, marcó el regreso de Austria a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Desde el comienzo intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión de la pelota y la presión alta, aunque encontró enfrente a un rival ordenado que complicó el desarrollo del juego con rápidas transiciones ofensivas.
La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo gracias a Romano Schmid, quien definió con un potente remate para poner en ventaja al conjunto europeo. Con el resultado a favor, Austria manejó el trámite durante buena parte de la primera etapa, aunque sin lograr ampliar la diferencia.
Jordania, debutante absoluto en una Copa del Mundo, mostró personalidad y encontró el empate apenas comenzado el complemento. Ali Olwan sorprendió con un remate desde media distancia que dejó sin respuesta al arquero austríaco y significó el primer gol de la historia del seleccionado asiático en un Mundial.
El tanto modificó el desarrollo del partido y obligó a Austria a buscar nuevas alternativas para recuperar el control.
El entrenador Ralf Rangnick recurrió entonces al banco de suplentes y envió al campo de juego a Marko Arnautovic, una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su ingreso resultó decisivo.
Primero convirtió un gol que posteriormente fue anulado por intervención del VAR debido a una mano previa de un compañero durante la jugada. Sin embargo, pocos minutos más tarde volvió a ser protagonista en la acción que terminó con el segundo tanto austríaco.
A los 76 minutos, un centro ejecutado por Marcel Sabitzer terminó siendo desviado por el defensor Yazan Al Arab, quien convirtió en contra de su propio arco al intentar despejar el balón. Ya en tiempo de descuento, Arnautovic selló el 3 a 1 definitivo al transformar un penal sancionado por una mano dentro del área jordana.
Argentina ya piensa en un rival de mayor exigencia
Con el triunfo, Austria suma tres puntos y comparte el liderazgo del Grupo J con Argentina, aunque la Selección nacional ocupa el primer puesto por diferencia de gol luego del 3 a 0 conseguido frente a Argelia en el debut.
El enfrentamiento entre ambos seleccionados aparece como uno de los partidos más importantes de la segunda fecha, ya que una victoria podría dejar encaminada la clasificación a la siguiente instancia del torneo.
El equipo dirigido por Ralf Rangnick confirmó varios de los argumentos que lo convirtieron en un rival a tener en cuenta antes del inicio del Mundial.
Mostró intensidad para recuperar la pelota, buena circulación en la mitad de la cancha y variantes ofensivas con futbolistas de experiencia internacional como Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, David Alaba y Marko Arnautovic. No obstante, también dejó algunas dudas en el aspecto defensivo, especialmente cuando Jordania consiguió acelerar por las bandas y aprovechar los espacios.
Para Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y los jugadores argentinos, el encuentro ofrece elementos importantes para el análisis. Austria fue superior durante buena parte del desarrollo, pero necesitó resolver el partido en los minutos finales frente a un rival que nunca renunció al ataque y que logró complicarlo en distintos pasajes del complemento.
El seleccionado argentino llega fortalecido luego de una sólida presentación frente a Argelia, en un partido en el que volvió a mostrar contundencia ofensiva y seguridad defensiva. Ahora el desafío será mantener ese nivel frente a un adversario con mayor experiencia internacional y que también comenzó el torneo con una victoria.
El cruce entre Argentina y Austria se disputará el próximo 22 de junio y puede definir gran parte del futuro del Grupo J. Si la Albiceleste consigue un nuevo triunfo, quedará muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda antes de cerrar la fase de grupos frente a Jordania.
Austria, por su parte, buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo y consolidarse como uno de los clasificados a la etapa eliminatoria.