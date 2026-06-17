Mundial

Austria venció a Jordania y será el próximo rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

El seleccionado europeo superó 3 a 1 a Jordania en su debut mundialista y llegará con tres puntos al duelo frente a la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni buscará asegurar la clasificación a la siguiente fase en el segundo compromiso del grupo.