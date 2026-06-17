La selección argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia en Kansas. En una jornada cargada de expectativa y emoción, El Litoral estuvo presente una vez más en el escenario de los grandes acontecimientos deportivos.
Mundial 2026
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia
El multimedios santafesino El Litoral volvió a ponerse en lo más alto del mundo; las increíbles imágenes que capturó el fotógrafo Fernando Nicola en Kansas.
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
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A pie de campo y en cada rincón del estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores.
La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola
Hincha tatengue en la previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia . Foto: Fernando Nicola
La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola
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Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
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