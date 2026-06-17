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Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia

El multimedios santafesino El Litoral volvió a ponerse en lo más alto del mundo; las increíbles imágenes que capturó el fotógrafo Fernando Nicola en Kansas.

Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
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La selección argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia en Kansas. En una jornada cargada de expectativa y emoción, El Litoral estuvo presente una vez más en el escenario de los grandes acontecimientos deportivos.

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A pie de campo y en cada rincón del estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores.

La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando NicolaLa previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola
Hincha tatengue en la previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026. Foto: Fernando NicolaHincha tatengue en la previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola
Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
LIONEL MESSI | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia . Foto: Fernando Nicola
La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando NicolaLa previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola
Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
La previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando NicolaLa previa de Argentina-Argelia en Kansas por el Mundial 2026 | Hinchas argentinos en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola

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Las fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia

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GOL DE LIONEL MESSI DOBLETE | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
GOL DE LIONEL MESSI DOBLETE | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
GOL DE LIONEL MESSI DOBLETE | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
LIONEL MESSI | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
LIONEL MESSI | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaLas fotos de El Litoral en una noche histórica: Argentina le ganó 3-0 a Argelia. Foto: Fernando Nicola
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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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