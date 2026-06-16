Argentina debuta ante Argelia: seguí el partido minuto a minuto

La única vez que se enfrentó la albiceleste con el conjunto africano fue por un amistoso en el 2007. El seleccionado argentino era dirigido por Alfio "el Coco" Basile y pese a que sorprenda, sufrió bastante. Los goles fueron de Tévez, Cambiasso y un doblete de Messi... ¿podrá repetir esto último el 10?