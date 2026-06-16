Llegó el día esperado. La selección argentina pone en marcha este martes su participación en la Copa del Mundo 2026 con el duelo frente a Argelia, correspondiente a la primera fecha del Grupo J. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y marcará el estreno oficial del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una nueva defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.
Argentina debuta ante Argelia: seguí el partido minuto a minuto
La selección de Lionel Scaloni inicia este martes su camino en la Copa del Mundo 2026. Desde las 22, enfrenta a Argelia por la primera fecha del Grupo J.
El inicio de un nuevo desafío
Después de una extensa preparación y de la clasificación obtenida en las Eliminatorias Sudamericanas, la Albiceleste vuelve a salir a escena en la máxima cita del fútbol internacional. Con una base consolidada y varios futbolistas que ya saben lo que significa ganar un Mundial, Argentina buscará comenzar con una victoria para posicionarse desde el inicio entre los candidatos de su grupo.
Además de Argelia, el Grupo J está compuesto por Austria y Jordania, selecciones que también buscarán avanzar a la siguiente instancia del certamen. Los dos primeros de cada zona obtendrán el pasaje a la fase eliminatoria, por lo que cada punto puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.
Seguí el minuto a minuto
Argentina 4, Argelia 3
La única vez que se enfrentó la albiceleste con el conjunto africano fue por un amistoso en el 2007. El seleccionado argentino era dirigido por Alfio "el Coco" Basile y pese a que sorprenda, sufrió bastante. Los goles fueron de Tévez, Cambiasso y un doblete de Messi... ¿podrá repetir esto último el 10?
Messi, a una hora de romper otro récord
Será el sexto Mundial del capitán de la selección y lo hará justo en su partido número 200 con la camiseta albiceleste. Historia viva.
Francia reaccionó a tiempo y derrotó a Senegal con otro show de Mbappé
La selección francesa sufrió durante gran parte del partido, pero aprovechó su jerarquía ofensiva en el complemento y venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista en Nueva Jersey.Continuar leyendo →
De Paul y Paredes comen caramelos en la previa
Sigue la cábala de hace años. De Paul y Paredes comen caramelos en el centro de la cancha previo a los primeros 90 minutos de fútbol argentino en el Mundial.
Una sede con tradición deportiva
Kansas City recibe uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista. La ciudad estadounidense cuenta con una fuerte tradición deportiva y vive desde hace días un importante movimiento de hinchas argentinos.
La música de la hinchada argentina, en la ciudad que revolucionó el jazz
Miles de argentinos se dieron cita en Mill Creek Park, el lugar de Kansas que alberga a la fuente más famosa (y más fotografiada por los turistas) y en el que no faltó la presencia santafesina.Continuar leyendo →
La casa de los “jefes”, el lugar en el que debutarán los campeones del mundo
Es el recinto de los Chief (jefe en español), el fuerte equipo de fútbol americano de los Estados Unidos. Fue construido en 1972. Entran 73.000 espectadores y tiene un record por “ruidoso”.Continuar leyendo →
El fenómeno que se repite cada cuatro años
Especialistas en neurociencia sostienen que los Mundiales potencian la sensación de pertenencia colectiva y generan una conexión emocional difícil de encontrar en otros acontecimientos deportivos. Argentina vuelve a movilizarse detrás de una misma camiseta.
Argelia vuelve a cruzarse con un campeón del mundo
La selección africana afrontará uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos. Históricamente, Argelia protagonizó algunas sorpresas resonantes en Mundiales, como la victoria sobre Alemania Federal en España 1982.
Messi y otro capítulo mundialista
Para Lionel Messi será una nueva presentación en una Copa del Mundo. El capitán argentino ya disputó encuentros mundialistas en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora suma una nueva participación con la camiseta albiceleste.
Otamendi va por otra marca histórica
A los 38 años, Nicolás Otamendi afronta una nueva Copa del Mundo y continúa ampliando su lugar entre los futbolistas con más presencias en la historia reciente de la selección argentina. El defensor es uno de los referentes del plantel y una pieza fija para Scaloni.
El recuerdo del último debut mundialista
La última vez que Argentina salió a la cancha para un estreno mundialista fue el 22 de noviembre de 2022, cuando cayó 2 a 1 frente a Arabia Saudita en Qatar. Aquella derrota terminó siendo el punto de partida de la campaña que culminó con la obtención del título.
La cábala de Scaloni se mantiene intacta
Como ocurrió durante gran parte del ciclo campeón del mundo, Lionel Scaloni evitó confirmar la formación durante la conferencia de prensa previa. El entrenador suele comunicar el equipo a sus jugadores pocas horas antes de cada encuentro.