Cuando parece difícil pensar que con más de 20 años de carrera le queda algún récord por romper, Lionel Andrés Messi se esfuerza (o en realidad, parece que lo hace sin esfuerzo) en sorprender al mundo del fútbol cada día más.
Messi, otro récord y van… Alcanzó a Klose como máximo goleador de la historias de los mundiales
Con el hat trick en el debut, el 10 argentino llegó a 16 y empató la marca del delantero alemán. Los convirtió en 27 partidos jugados, recordando que en Sudáfrica se fue sin anotar en 5 presentaciones. Lleva 120 goles en 200 partidos con la selección.
A punto de cumplir 39 años el próximo 24 de junio, el capitán se despachó con un triplete en el debut del seleccionado argentino en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia y en el estadio de Kansas City.
Esos 3 tantos le permitieron al astro rosarino alcanzar la línea de 16 goles en mundiales e igualar la línea del centro delantero alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la cita más importante de todas.
Messi alcanzó esta cifra en un total de 27 presentaciones desde aquel debut (con gol, por supuesto) del que hoy se están cumpliendo 20 años, frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006.
De esta manera, el futbolista que cumplió 200 partidos con la camiseta albiceleste en el duelo ante los argelinos se convirtió en el goleador que tiene este mundial cuando está a punto de cerrarse la primera fecha de la fase de grupos, pero además se pone a tiro de otra marca más. Con hasta 7 partidos más en esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA, Messi podrá superar el record de Klose en el que seguramante será su último torneo oficial con la casaca albiceleste.
En una jornada cargada de emociones, el 10 estuvo a la altura y demostró que está más vigente que nunca, con la capacidad física y futbolística para ser una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo en la que Argentina va por el sueño de defender la corona conseguida en Qatar 2022.