Messi, otro récord y van… Alcanzó a Klose como máximo goleador de la historias de los mundiales

Le metió 3 a Argelia

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Con el hat trick en el debut, el 10 argentino llegó a 16 y empató la marca del delantero alemán. Los convirtió en 27 partidos jugados, recordando que en Sudáfrica se fue sin anotar en 5 presentaciones. Lleva 120 goles en 200 partidos con la selección.