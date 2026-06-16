Hay costumbres que sobreviven al paso del tiempo, a los títulos y a los cambios de escenario. Minutos antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes volvieron a cumplir una de las cábalas más reconocidas del plantel.
La cábala sigue intacta: De Paul y Paredes repitieron un ritual antes del debut argentino
Los mediocampistas de la Selección volvieron a compartir caramelos en el centro del campo de juego minutos antes del inicio del partido ante Argelia en Kansas.
Los dos mediocampistas caminaron hasta el centro del campo del Arrowhead Stadium de Kansas y compartieron caramelos, una imagen que se repite desde hace varios años y que ya forma parte de la rutina previa de la Albiceleste antes de cada partido importante.
El gesto, que comenzó durante la conquista de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022, volvió a llamar la atención de los hinchas presentes en el estadio y de quienes seguían la transmisión televisiva. Una vez cumplido el ritual, ambos futbolistas regresaron junto a sus compañeros para completar los movimientos previos al encuentro.