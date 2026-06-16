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La cábala sigue intacta: De Paul y Paredes repitieron un ritual antes del debut argentino

Los mediocampistas de la Selección volvieron a compartir caramelos en el centro del campo de juego minutos antes del inicio del partido ante Argelia en Kansas.

De Paul y Paredes comen caramelos en la previaDe Paul y Paredes comen caramelos en la previa
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Hay costumbres que sobreviven al paso del tiempo, a los títulos y a los cambios de escenario. Minutos antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes volvieron a cumplir una de las cábalas más reconocidas del plantel.

Los dos mediocampistas caminaron hasta el centro del campo del Arrowhead Stadium de Kansas y compartieron caramelos, una imagen que se repite desde hace varios años y que ya forma parte de la rutina previa de la Albiceleste antes de cada partido importante.

El gesto, que comenzó durante la conquista de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022, volvió a llamar la atención de los hinchas presentes en el estadio y de quienes seguían la transmisión televisiva. Una vez cumplido el ritual, ambos futbolistas regresaron junto a sus compañeros para completar los movimientos previos al encuentro.

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