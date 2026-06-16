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Francia reaccionó a tiempo y derrotó a Senegal con otro show de Mbappé

La selección francesa sufrió durante gran parte del partido, pero aprovechó su jerarquía ofensiva en el complemento y venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista en Nueva Jersey.

Mbappé prendió el modo Mundial. Foto: ReutersMbappé prendió el modo Mundial. Foto: Reuters
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Francia comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. En Nueva Jersey, el subcampeón del mundo derrotó 3-1 a Senegal por la primera fecha del Grupo I y mostró toda su capacidad de resolución en el segundo tiempo.

El resultado final pareció amplio, aunque durante varios pasajes del encuentro los africanos complicaron seriamente al equipo dirigido por Didier Deschamps. De hecho, las ocasiones más claras de la primera mitad fueron para Senegal.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal REUTERS/Mike SegarMbappé, imparable. Foto: Reuters

Senegal sorprendió en el arranque

Con Sadio Mané, Nico Jackson e Ismaila Sarr como principales referencias ofensivas, Senegal asumió el protagonismo desde el inicio y logró incomodar a una Francia que tardó varios minutos en acomodarse en el partido.

La situación más clara llegó a los 25 minutos, cuando Jackson ganó en velocidad y sacó un remate que se estrelló contra un poste tras rozar en Mike Maignan. Sobre el cierre del primer tiempo, Sarr desperdició otra oportunidad inmejorable dentro del área.

Francia, en cambio, dependió de apariciones aisladas de Kylian Mbappé, Michael Olise y Désiré Doué, aunque sin la claridad habitual para romper el orden defensivo rival.

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La jerarquía francesa marcó la diferencia

El complemento mostró una versión mucho más agresiva de los europeos. Edouard Mendy comenzó a transformarse en figura con dos atajadas determinantes, primero ante Olise y luego frente a Doué.

La resistencia senegalesa se rompió a los 21 minutos. Olise filtró un pase preciso para Mbappé, que definió con categoría para abrir el marcador y alcanzar los 13 goles en Copas del Mundo.

Pocos minutos después, Senegal llegó a convertir por intermedio de Nico Jackson, pero la acción fue anulada por posición adelantada tras la revisión correspondiente.

Mbappé y Barcola liquidaron el partido

Cuando Senegal intentaba sostenerse en partido, Francia volvió a golpear. Bradley Barcola ingresó desde el banco y necesitó apenas unos segundos para definir ante Mendy y establecer el 2-0.

Los africanos encontraron algo de esperanza en tiempo agregado gracias al descuento de Ibrahim Mbaye, favorecido por una floja respuesta de Maignan que permitió el 2-1.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe scores their third goal REUTERS/John Sibley TPX IMAGES OF THE DAYMbappé sentenció el partido con un golazo. Foto: Reuters

Sin embargo, la ilusión duró poco. Ya en el último minuto, Mbappé apareció nuevamente con una definición de gran factura para sellar el 3-1 definitivo y confirmar el triunfo francés.

Con estos tres puntos, Francia quedó como líder del Grupo I y envió un mensaje en uno de los debuts más exigentes de la primera fase del Mundial.

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