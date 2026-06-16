Marcelo Bielsa volvió a ocupar el centro de la escena en la previa del debut de Uruguay en el Mundial 2026. Esta vez no fue por una cuestión táctica ni por la formación de la Celeste, sino por una actitud que generó repercusión en redes sociales y medios de todo el mundo.
"No soy modelo", la particular declaración de Bielsa por las fotos oficiales de Uruguay
El técnico volvió a ser protagonista con una respuesta tan inesperada como fiel a su estilo. En la previa del estreno ante Arabia Saudita, evitó posar para una producción oficial y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.
Durante una producción fotográfica organizada por la FIFA para los entrenadores que participan de la Copa del Mundo, el rosarino mostró su incomodidad y evitó seguir el protocolo previsto. Ante los pedidos para posar frente a las cámaras, Bielsa respondió con una frase que sintetizó su malestar: “No soy un modelo”.
La escena rápidamente se viralizó y volvió a poner de relieve la particular personalidad del técnico argentino.
La reacción del entrenador ocurrió en medio de un clima de tensión que rodeó a la delegación uruguaya durante las últimas horas.
El seleccionado sufrió complicaciones logísticas para trasladarse desde México hacia Estados Unidos debido a problemas administrativos vinculados a la documentación del vuelo que debía llevar al plantel hasta Miami. El contratiempo obligó a modificar la planificación prevista para la antesala del estreno mundialista.
Un personaje fiel a su estilo
La escena no sorprendió a quienes conocen la trayectoria de Bielsa. A lo largo de su carrera construyó una relación singular con la exposición mediática. Capaz de brindar conferencias de varias horas cuando considera que hay temas futbolísticos para analizar, también suele mostrarse incómodo ante situaciones promocionales o protocolares.
En los últimos días ya había generado repercusión por una entrevista relámpago de apenas 38 segundos y por varias respuestas escuetas durante encuentros con la prensa. Sin embargo, cuando se trata de analizar el juego, el técnico suele ofrecer extensas reflexiones que lo convirtieron en una de las voces más influyentes del fútbol mundial.
La figura del ex entrenador de Newell's, la selección argentina, Chile y Leeds United continúa despertando admiración y controversia en partes iguales. Incluso meses atrás protagonizó una extensa conferencia en la que llegó a definirse como una persona “tóxica” por su permanente exigencia profesional.
Sobre el partido
Más allá de los episodios extrafutbolísticos, Uruguay arrancó el mundial con un sufrido empate ante Arabia Saudita. Al respecto el técnico aseguró: "Un rival que debimos superar, concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo".
"El partido cambió pero no sé si por los cambios o por otros motivos", evitó apresurar en análisis, que luego ampliaría en la conferencia de prensa, ante la consulta sobre la renovación del equipo que inició en el entretiempo y modificó el panorama.
"En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad", dijo luego en la rueda ordinaria, y agregó que la mejora mostrada en el segundo tiempo era algo que la Celeste "estaba en condiciones de hacer" desde el inicio.
"Cuando un equipo que presuntamente tiene que marcar diferencias no lo consigue ni en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose. Fueron tres situaciones de pelota detenida y no las resolvimos bien", lamentó.