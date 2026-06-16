La jornada del Mundial 2026 dejó un escenario de máxima paridad en los grupos G y H. Ninguna selección consiguió despegarse y los cuatro encuentros disputados terminaron igualados, un resultado que mantuvo abierta la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del lunes
Los empates dejaron abiertos los grupos G y H. Ninguna selección tomó ventaja y la próxima fecha será clave para la clasificación.
En el Grupo H, España dejó escapar una posibilidad importante al empatar sin goles frente a Cabo Verde. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente controló gran parte del juego, pero no encontró claridad en los metros finales y chocó con una firme respuesta defensiva del conjunto africano. El arquero Vozinha resultó decisivo para sostener el cero.
Más tarde, Uruguay tampoco logró sacar ventaja frente a Arabia Saudita y repartió puntos en un 1 a 1 que dejó sensaciones ambiguas para el equipo de Marcelo Bielsa. La “Celeste” buscó el triunfo, aunque no consiguió sostener diferencias y terminó resignando dos unidades en un duelo que aparecía como determinante para acomodarse en la tabla.
En el Grupo G, Bélgica y Egipto protagonizaron otro empate. El conjunto africano golpeó primero con el tanto de Emam Ashour, pero los europeos reaccionaron para rescatar un punto en un debut que dejó interrogantes sobre su capacidad para imponer condiciones dentro de una zona pareja.
El cierre del grupo mostró un duelo vibrante entre Irán y Nueva Zelanda. El empate 2 a 2 mantuvo el equilibrio general de la zona y evitó que alguno tomara ventaja tras la primera fecha. El reparto de unidades alimentó un escenario abierto para la continuidad del certamen.
Así quedaron las posiciones
La tabla oficial de FIFA refleja un Grupo H completamente igualado. España aparece en el primer lugar, seguida por Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Las cuatro selecciones suman 1 punto tras sus respectivos empates, por lo que la diferencia de gol y los próximos resultados adquirirán un peso decisivo en la pelea por avanzar.
España conserva margen para recuperarse, aunque quedó obligada a sumar una victoria en la siguiente jornada para evitar complicaciones. Cabo Verde, debutante en la competencia, consiguió un resultado histórico que lo sostiene con posibilidades concretas de ilusionarse con una clasificación inesperada.
Uruguay también quedó bajo presión. El empate ante Arabia Saudita le impidió sacar ventaja frente a un rival directo y ahora dependerá de un triunfo en la próxima fecha para no llegar condicionado al cierre del grupo. El seleccionado saudí, mientras tanto, mantiene intactas sus aspiraciones tras rescatar un punto valioso.
La situación en el Grupo G es similar. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda quedaron igualados con 1 punto, sin un líder consolidado ni selecciones cerca de asegurar la clasificación. La próxima fecha comenzará a marcar diferencias y podría dejar a algunos equipos bien perfilados rumbo a la fase eliminatoria, mientras otros quedarán obligados a ganar para seguir con chances.