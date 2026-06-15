La selección uruguaya rescató un empate 1-1 ante Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial en el Grupo H, en donde el equipo de Marcelo Bielsa hizo figura al arquero rival tras un segundo tiempo plagado de ocasiones de gol.
Arabia Saudita y Uruguay empataron 1 a 1
Uruguay chocó con Arabia Saudita. Ahora, puede pasar cualquier cosa en el Grupo H, el más parejo e imprevisible del Mundial.
Los tantos fueron de Abdulelah Al-Amri (AS), a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que Maximiliano Araujo logró el empate a los 35 del complemento.
Arabia Saudita comenzó el encuentro con más intensidad, la cual mantuvo en los primero 45 minutos, aprovechando que el equipo sudamericano no hacia pie; sorprendió con el primer gol de Al-Amri a los 41 del primer tiempo tras un rebote de Fernando Muslera, luego de un cabezazo previo.
Mientras que Uruguay reacciono tras los cambios al minuto del complemento, Agustín Canobbio y Juan Sanabria por Matías Viña y Darwin Núñez obteniendo 15 llegadas en total haciendo figura a Mohammed Al Owais, quien evito que el equipo dirigido por Marcelo Bielsa aumentara el resultado y tan solo consiguiendo el 1-1 por parte de Araujo, quien metió el gol y salió debido al cansancio.
Al finalizar el encuentro Marcelo Bielsa señaló "un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo, que no indican que hayamos las cosas bien" y agregó "nosotros teniamos que ganar este partido"
El grupo H culminó la primera fecha con los cuatro equipos empatados en un punto, pero con Uruguay y Arabia primeros por haber hecho un gol cada uno.
Próximos partidos
Uruguay-Cabo Verde - Domingo 21- 19 Horas- Hard Rock Stadium (Miami).
España-Arabia Saudita - Domingo 21- 13 Horas- Mercedes- Benz Stadium (Atlanta)
Mundial 2026.
Grupo H – Fecha 1.
Uruguay-Arabia Saudita
Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
VAR: Marco Di Bello (Italia)
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa
Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al-Breikan. DT: Georgios Donis
Goles en el primer tiempo: Abdulelah Al-Amri 41m
Goles en el segundo tiempo: Maximiliano Araújo 35m
Cambios en el segundo tiempo para Arabia Saudita 18 m Nasser Al-Dawsari, 36 m Nawaf Boushal, 45 m Alaa Hejji, Abdullah Al-Hamdan, Ali Lajami.
Cambios en el segundo tiempo para Uruguay: 1 m Agustín Canobbio, Juan Sanabria, 27 m Nicolás de la Cruz, 36 m Brian Rodríguez, 45 m Rodrigo Aguirre