Nicolás Otamendi es uno de los caudillos de este equipo. Y sabe que está viviendo sus últimos momentos en la selección, pero los disfruta: “Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que defender los colores de mi país. Intentaremos dar lo mejor para defender el título. Disfruto el día a día, que es lo más lindo de estar en la selección”.
Otamendi: “En la cancha, somos una familia”
Uno de los caudillos del equipo de Scaloni, que gasta sus últimos cartuchos con la camiseta de la selección, dijo que “mi mentalidad fue siempre saber que nadie me iba a retirar y que a mi retiro solamente lo iba a decidir yo”.
Sobre el partido con Argelia, dijo que “desde Buenos Aires que venimos preparando este partido. Hay que jugar esta competencia con humildad, llegamos bien, somos el campeón y todos nos van a querer ganar. Tenemos como ejemplo el inicio de Qatar y tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad que tenemos, en cualquier momento lo podemos complicar al rival”.
Sobre cómo entiende que lo va a recordar el hincha, aclaró que “está a la vista que cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega es por mérito propio y mantenerse en un alto nivel es complicado, pero depende del jugador. A nivel personal, trato siempre de dar el máximo con la camiseta de la selección. Perder nunca me quitó la ilusión ni la mentalidad de querer revertir la situación. El que llegue, tiene que saber que a veces las cosas no saldrán bien pero hay que afrontar con personalidad la situación”.
El secreto para llegar a los 38 años este nivel, es que “me cuidé mucho”. Y agregó: “Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá. Estuve mentalizado en que el paso de los años me haría más difícil llegar, pero nunca me sacaron de la cabeza que iba a seguir. Nadie me va a retirar y seré yo el que decida los momentos. Esa fue mi mentalidad y mi ambición”.
“No me gusta perder a nada. No pienso que estoy viviendo mis últimos entrenamientos y concentraciones, sino que los disfruto. Soy muy sensible cuando me pongo a pensar, en frío, en soledad, con mi familia, que esto se termina. Por eso, lo único que quiero es seguir disfrutando de la selección y del mejor jugador del mundo”, agregó.
Respecto del legado que deja, señaló que “cuando las cosas no vienen bien, saber que en algún momento las cosas pueden cambiar. Teníamos mucha necesidad de títulos y nos sacamos esa carga en el Maracaná cuando salimos campeones. Lo de Qatar fue algo increíble, el país se unió y eso lo tenemos totalmente registrado y es lo que nos da fuerzas para seguir intentándolo”.
Sobre Messi, dijo que “el enano es una persona que disfrutamos a cada momento. Es alguien muy simple, disfruta las concentraciones, los entrenamientos, es un animal competitivo. Y él nos inspira para no relajarnos. Nos cagamos de risa y lo que queremos es ayudarlo. Cuando la pelota rueda, somos una familia adentro de la cancha. ¿Quién no lo quiere a Leo?”