Las últimas “marcas”

Otamendi: “En la cancha, somos una familia”

Uno de los caudillos del equipo de Scaloni, que gasta sus últimos cartuchos con la camiseta de la selección, dijo que “mi mentalidad fue siempre saber que nadie me iba a retirar y que a mi retiro solamente lo iba a decidir yo”.