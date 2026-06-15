(Enviado Especial a Kansas, Estados Unidos)
Argelia, el fraude del 82 para perjudicarlo, el hijo de Zidane y la victoria ante Paises Bajos
En el Mundial de España, dio la nota cuando venció a Alemania pero el “arreglo” posterior entre los alemanes y Austria, hizo que se quedaran afuera y que se modifique el reglamento. El último amistoso que jugaron, fue con victoria ante Paises Bajos. No hay que subestimarlo.
¿Qué es Argelia?, ¿hay motivos para preocuparse?, ¿puede ser una sorpresa para la Argentina? Estas preguntas no se pueden contestar sin antes tener en cuenta lo que le pasó a la selección en la apertura del Mundial de Qatar, cuando cayó ante Arabia Saudita. La mezcla de sorpresa, estupor y sensación de fracaso, merodeó por la cabeza de todos. Siempre cuento que, a raíz de ese partido, un colega empezó a buscar la manera de adelantar el regreso cuando en el partido siguiente, ante México, Argentina empataba 0 a 0 en el primer tiempo. Se veía afuera del Mundial. Afortunadamente, eso no ocurrió y en aquel segundo tiempo del segundo partido se inició la recuperación. Pero el debut se dio con una inesperada derrota.
No hay que confiarse. Hay selecciones, en este Mundial, que seguramente desentonan. El primer caso se dio con Curazao, que se “comió” 7 goles previsibles ante Alemania, más allá de ese empate parcial que logró en el inicio del encuentro y tras el primero de Alemania. No es el caso de Argelia, que en su debut, en 1982 superó 2-1 a Alemania Federal, una de las principales potencias, que luego sería subcampeón del torneo. Fue tan sorpresivo como aquella victoria de Arabia Saudita ante Argentina.
Luego de ese encuentro, Argelia cayó 2-0 ante Austria (choque que se repetirá en este Mundial) y en el último partido, le iba ganando a Chile 3 a 0 en el primer tiempo, pero le descontaron la ventaja y terminó 3-2. Al día siguiente jugaban Alemania y Austria, que supieron cuál debía ser el resultado para que avancen ambos a la siguiente fase. Hrubesch convirtió el gol para Alemania apenas se inició el partido y, de allí en más, se firmó un alevoso “pacto de no agresión” hasta el cierre del partido. El 1 a 0 garantizaba clasificarse a los dos. El partido es conocido como “El Desastre de Gijón”. A partir de allí, Fifa decidió que, desde ese momento, la última fecha de un grupo se juegue en el mismo horario.
No le fue nada bien en el Mundial de 1986 en México, pues empató ante Irlanda del Norte, perdió con Brasil y cayó por goleada ante España. Regresó en Sudáfrica, 24 años después. Allí cayó ante Eslovenia, le empató nada menos que a Inglaterra y en el último partido mantuvo esperanzas de clasificarse hasta el final, porque empataba con Estados Unidos y debía ganar. Pero un gol de Donovan en el final del encuentro, lo dejó afuera y sin la posibilidad de hacer un gol.
El último fue en Brasil 2014. Perdió con Bélgica (luego eliminada en cuartos por Argentina), venció a Corea del Sur y empató con Rusia. En octavos lo esperaba Alemania, el mismo rival de aquel debut de 1982. En los 90, hubo empate. En el suplementario, Alemania ganó 2 a 1, resultado fundamental para lo que luego consiguió: el título del mundo.
Será su partido número 14 en copas del mundo. El líder del equipo es Mahrez (ex Manchester City, actualmente en el fútbol árabe) y el jugador a seguir es Amoura, actualmente en el Wolfsburgo y que viene de marcar 8 goles en 32 partidos en la última temporada. El arquero es el hijo de Zinedine Zidane, Luca, de padre francés y madres española, pero eligió jugar para Argelia tras ser convocado para un seleccionado juvenil en virtud de que es el país de nacionalidad de su abuela.
Su estilo de juego contra equipos de su nivel es muy propositivo y protagónico. Son veloces y recuestan la ofensiva a sus extremos, que son realmente diferenciales en el uno contra uno. Contra seleccionados de mayor nivel, su juego es más defensivo, se instalan en tres cuartos de campo propio pero reiteran la explosividad de sus extremos, aunque jugando de contragolpe. Es lo que, se supone, podrían hacer ante Argentina.
Vienen de ganarle a Países Bajos en Amsterdam hace unos diez días y esa es su carta más peligrosa de presentación. Tienen algunas flaquezas defensivas a pesar de que hay jugadores que están en la elite europea, caso Mandi (Lille Francia), Ait-Nouri (Manchester City), Bensebaini (Borussia Dortmund), que suelen tener lapsos de desconcentraciones.
No es difícil imaginarse un partido en el que sea Argentina el que se encargue de manejar el trámite y la pelota. Creatividad y paciencia para quebrar un sistema que seguramente será defensivo. Y cuidado con el contragolpe. Argentina lo tendrá que tener en cuenta para que no le pase lo que le ocurrió en el comienzo del partido con Islandia, cuando todavía estaba 0 a 0.