Analizando al rival de Argentina

Argelia, el fraude del 82 para perjudicarlo, el hijo de Zidane y la victoria ante Paises Bajos

En el Mundial de España, dio la nota cuando venció a Alemania pero el “arreglo” posterior entre los alemanes y Austria, hizo que se quedaran afuera y que se modifique el reglamento. El último amistoso que jugaron, fue con victoria ante Paises Bajos. No hay que subestimarlo.