(Enviado Especial a Kansas, Estados Unidos)
Kansas City, la ciudad que hoy habla tanto de Messi como de Charlie Parker, Walt Disney y Los Beatles
Ventosa y calurosa, esta ciudad ubicada en el centro mismo de la gigantesca Estados Unidos, abre su historia y se deleita con el aluvión argentino que sigue a los campeones del mundo.
El fútbol intentará tapar, al menos por estos días, aquellas otras cosas que le otorgan fama a esta Kansas City ventosa, que contrasta con ese calor que nos acompañó durante toda la estadía en Miami. Porque Kansas, situada en una posición central en la amplia geografía de Estados Unidos, tiene una particularidad: casi se ubica a la misma distancia de la costa oeste que de la este. Detalle no menor para esta Estados Unidos gigantesca.
Es la ciudad con la mayor cantidad de fuentes (más de 200 registradas oficialmente), es mundialmente conocida por su plato predilecto, del que se consideran los creadores: la barbacoa (carne cocida a cocción lenta con salsa dulce) y también por haber revolucionado el jazz en las décadas del 20, 30 y 40, con la irrupción de Charlie Parker, quien apenas vivió 34 años, con una salud que se le complicó debido a su adicción a las drogas y al alcohol, que lo convirtió “en un hombre de 60 años, cuando solo tenía 34”.
También tiene que ver con la historia norteamericana, con su guerra civil (con epicentro en Kansas City) y con la producción agrícola. Es una ciudad que invirtió millones de dólares en remodelar su downtown, muy cercano al fan fest que ya vibra con miles y miles de visitantes. Hasta tiene que ver con el famoso y popular Walt Disney, quien comenzó su carrera de animación justamente en esta ciudad. Pero lo que verdaderamente sorprendió a los enviados de El Litoral, fue el hecho de habernos encontrado con esa puesta en escena muy habitual en otros mundiales más cercanos y no tan abiertos y lejanos como el actual, recorriendo estas geografías interminables de tres paises gigantescos.
Desde la llegada al aeropuerto, se puede ver el ordenado y prolijo trabajo en equipo de gente joven y predispuesta a zanjar cualquier duda al respecto. Inclusive, para aquellos que no conocemos el inglés lo suficiente como para darnos a entender y para comprender las indicaciones. Hoy, el celular acerca y permite mecanismos de comunicación que antes no teníamos. El traductor permite que ese entendimiento llegue de inmediato, máxime en estas ciudades de la Estados Unidos profunda, en la que no se encuentran tantos latinos que hablen en español. Todo lo demás, lo completa la solidaridad y la predisposición de ese grupo de voluntarios que fue convocado para que tanto turismo que llega por el Mundial, pueda disfrutarlo sin tener que "sufrir".
Juan es un comodoreño que tiene solamente entrada para el partido del martes. “Me voy a quedar hasta los primeros días de julio. Ya veremos. Mi intención es tratar de ver, aunque sea, el partido en Miami si es que clasificamos primero”, cuenta. Y a su lado, un platense hincha de Gimnasia no oculta su fanatismo (“Traje la camiseta de Argentina, pero también traje dos de Gimnasia que me pienso poner, así que ya me verán”), dice, a la vez que planifica un Mundial completo. “Tengo entradas para toda la primera fase y algunos partidos de la fase final, siempre que salgamos primeros. ¿La final?, no. Para ese partido no tengo, pero soy capaz de pagar 2.000 o 2.500 dólares. ¿Cuál es mi presupuesto en este viaje? Y… Andaré por los 10 o 15.000 dólares”, concluye.
El Origin Kansas, hotel en el que duerme el sueño de la selección, tiene también el mural de Messi. Está a tono con el matiz futbolero que le están dando a esta Kansas que también promete fiesta, porque el fan fest que se armó está al nivel de aquellas concentraciones multitudinarias que tuvimos en Kansas y que tanto se añoran.
Mientras tanto, hay cierto alivio porque Emiliano Martínez se recupera a pasos agitantados. Scaloni tendrá que definir el lateral por izquierda (casi descartado Tagliafico) y las opciones parecen no moverse de Facundo Medina y Lisandro Martínez, que parece que va a estar en el equipo si o si, como lateral o como central.
Kansas City. La ciudad de los alerta permanente de tornados, la que alberga un museo con objetos que quedaron de la primera Guerra Mundial, la que se destaca por su gastronomía, la que dio lugar a una parte importante de la historia de Walt Disney y la que también dio letra y título a una canción que versionaron Los Beatles de manera magistral en los primeros tiempos de la Beatlemanía.
Kansas City es parte de la historia de los campeones del mundo. En esta ciudad anida el sueño de repetir y de seguir demostrándole al mundo de lo que estamos hechos los argentinos. Y si de algo podemos dar fe, es que Kansas City dejará por varios días de ser la ciudad del béisbol y del fútbol americano. Será una ciudad que respirará fútbol de una punta a la otra.