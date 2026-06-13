La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya está en marcha y, a pocos días del estreno ante Argelia, la FIFA confirmó una de las designaciones más esperadas: el árbitro del encuentro será el polaco Szymon Marciniak, un nombre que ocupa un lugar especial en la memoria reciente de los hinchas argentinos.
Argentina ya conoce al árbitro de su debut mundialista: vuelve Marciniak, el juez de la final de Qatar 2022
La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak para impartir justicia en el debut de la Selección argentina frente a Argelia por el Mundial 2026. El experimentado árbitro europeo guarda un vínculo especial con la Albiceleste: fue el encargado de dirigir la histórica final de Qatar 2022 en la que el equipo de Lionel Scaloni conquistó su tercera Copa del Mundo.
El partido, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, se disputará este martes desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa del título conquistado en Qatar 2022.
Para Marciniak será una nueva presencia en un encuentro de la Albiceleste en una Copa del Mundo, luego de haber dirigido algunos de los partidos más importantes de la historia reciente del seleccionado nacional.
El árbitro de la tercera estrella
Cada vez que el nombre de Szymon Marciniak aparece vinculado a la Selección argentina, inevitablemente surge el recuerdo de la final del Mundial de Qatar 2022.
El árbitro polaco fue el encargado de impartir justicia en aquella inolvidable definición disputada en el estadio Lusail entre Argentina y Francia, considerada por muchos como una de las mejores finales en la historia de los mundiales.
Aquella tarde, el equipo de Lionel Scaloni estuvo dos veces cerca de quedarse con la victoria durante el tiempo reglamentario y el suplementario, pero Francia logró reaccionar de la mano de Kylian Mbappé para forzar la definición por penales.
Finalmente, la Selección argentina se impuso desde los doce pasos gracias a la brillante actuación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez y al penal decisivo convertido por Gonzalo Montiel, que selló la obtención de la tercera estrella para el fútbol argentino.
Durante ese encuentro, Marciniak tomó varias decisiones trascendentes. Sancionó el penal sobre Ángel Di María que Lionel Messi transformó en el primer gol argentino y también marcó dos penas máximas para Francia, ambas convertidas por Mbappé.
Pese a la enorme presión de una final mundialista, el arbitraje del polaco recibió valoraciones positivas y consolidó su prestigio como uno de los jueces más importantes del fútbol internacional.
Un historial con varios antecedentes argentinos
La final de Qatar no fue la única vez que Marciniak dirigió a la Selección argentina en un Mundial.
Su primer antecedente con la Albiceleste se produjo en el debut de Rusia 2018, cuando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli empató 1 a 1 frente a Islandia en uno de los resultados más inesperados de aquella Copa del Mundo.
En ese encuentro, el árbitro europeo sancionó un penal a favor de Argentina en la segunda mitad, aunque Lionel Messi no logró aprovechar la oportunidad y el arquero islandés Hannes Halldórsson contuvo el remate.
El segundo antecedente llegó justamente en Qatar 2022, durante los octavos de final frente a Australia.
Aquella noche, Argentina se impuso por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque sufrió más de la cuenta en el tramo final tras el descuento australiano provocado por un desvío en Lisandro Martínez.
El conjunto de Scaloni logró sostener la ventaja y avanzó a los cuartos de final en el inicio del camino que terminaría con la consagración en Doha.
Un árbitro de máxima experiencia para un debut exigente
Marciniak, de 45 años, es considerado uno de los árbitros más prestigiosos del circuito internacional. Además de dirigir la final del Mundial de Qatar, estuvo al frente de definiciones continentales y encuentros decisivos de las principales competiciones europeas.
Para el compromiso entre Argentina y Argelia estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes. El australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Isaac Trevis ocupará el rol de asistente de reserva.
La designación refleja la importancia que la FIFA le otorga al estreno de la vigente campeona del mundo, que iniciará en Kansas City una nueva ilusión mundialista.
Con un árbitro que quedó asociado para siempre a una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino, la Selección buscará comenzar con el pie derecho su camino en Estados Unidos, Canadá y México. El recuerdo de Qatar estará presente, pero el desafío ahora será escribir una nueva historia.