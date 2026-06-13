FIFA confirmó al juez

Argentina ya conoce al árbitro de su debut mundialista: vuelve Marciniak, el juez de la final de Qatar 2022

La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak para impartir justicia en el debut de la Selección argentina frente a Argelia por el Mundial 2026. El experimentado árbitro europeo guarda un vínculo especial con la Albiceleste: fue el encargado de dirigir la histórica final de Qatar 2022 en la que el equipo de Lionel Scaloni conquistó su tercera Copa del Mundo.