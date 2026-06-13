Tras la goleada a Paraguay

Pochettino celebró el gran debut de Estados Unidos: "Es difícil encontrar un equipo que juegue así"

La selección de Estados Unidos tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026 al golear 4-1 a Paraguay en Los Ángeles. Tras el encuentro, Mauricio Pochettino destacó el rendimiento colectivo de su equipo, elogió la personalidad de sus jugadores para afrontar la presión de jugar como anfitriones y aseguró que pocas selecciones en el mundo pueden sostener el nivel que mostró su equipo durante gran parte del partido.