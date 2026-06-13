Estados Unidos arrancó el Mundial 2026 de la mejor manera posible. En un SoFi Stadium colmado y con un clima de verdadera fiesta, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay y dejó una de las actuaciones más impactantes en el inicio de la Copa del Mundo.
Pochettino celebró el gran debut de Estados Unidos: "Es difícil encontrar un equipo que juegue así"
La selección de Estados Unidos tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026 al golear 4-1 a Paraguay en Los Ángeles. Tras el encuentro, Mauricio Pochettino destacó el rendimiento colectivo de su equipo, elogió la personalidad de sus jugadores para afrontar la presión de jugar como anfitriones y aseguró que pocas selecciones en el mundo pueden sostener el nivel que mostró su equipo durante gran parte del partido.
El equipo estadounidense dominó el encuentro desde el comienzo, mostró intensidad, agresividad ofensiva y una enorme personalidad para manejar la presión de jugar como anfitrión. El resultado incluso pudo haber sido más amplio si el conjunto norteamericano hubiese tenido mayor precisión en la definición.
Después del partido, Mauricio Pochettino no ocultó su satisfacción y elogió el rendimiento de sus futbolistas, especialmente por la forma en la que afrontaron el debut mundialista.
"Estoy muy orgulloso. Lo más importante fue el rendimiento y la sensación que nos dejó el equipo. Sabemos que esto recién empieza, pero estamos muy contentos porque el primer partido siempre es complicado", afirmó el entrenador argentino en conferencia de prensa.
Un Estados Unidos intenso, agresivo y con personalidad
Desde el arranque del partido, Estados Unidos impuso condiciones frente a una Paraguay que nunca logró sentirse cómoda en el campo.
El conjunto local presionó alto, recuperó rápido la pelota y atacó constantemente con velocidad y precisión. La intensidad del mediocampo y la movilidad de sus delanteros desbordaron a la defensa paraguaya, especialmente durante una primera etapa que Pochettino calificó como "fantástica".
"Los primeros 45 minutos fueron espectaculares. Es difícil encontrar un equipo que juegue así y mantenga ese nivel durante tanto tiempo", sostuvo el técnico.
La actuación despertó la ilusión de los hinchas estadounidenses, que sueñan con ver a su selección competir de igual a igual frente a las grandes potencias en un Mundial organizado en casa.
Pochettino también destacó la madurez emocional del plantel para convivir con las enormes expectativas que genera ser anfitrión.
"Las expectativas son muy altas, pero los chicos gestionaron muy bien la presión y la responsabilidad. Estoy muy orgulloso de cómo afrontaron este partido", señaló.
La preocupación por Pulisic
Uno de los pocos momentos de preocupación para Estados Unidos apareció sobre el final del primer tiempo, cuando Christian Pulisic recibió una dura infracción y debió abandonar el campo durante el entretiempo.
El capitán y principal figura del equipo sintió molestias en la pantorrilla y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar riesgos mayores.
"Recibió una patada en la pantorrilla y se le endureció mucho la zona. Le costaba caminar y no quisimos arriesgarlo", explicó Pochettino.
De todas maneras, el entrenador llevó tranquilidad y se mostró optimista respecto a la evolución del futbolista.
"Esperamos que no sea nada grave y que pueda estar disponible para el próximo partido", agregó.
La posible recuperación de Pulisic será clave para un seleccionado estadounidense que construye gran parte de su juego ofensivo alrededor de la creatividad y el desequilibrio del ex Chelsea y Milan.
Un mensaje para los hinchas y la ilusión mundialista
Además del rendimiento dentro del campo, otro de los aspectos que más impactó a Pochettino fue la respuesta del público estadounidense.
Más de 70 mil personas acompañaron al equipo en Los Ángeles y generaron una atmósfera que recordó a las grandes noches de las selecciones sudamericanas y europeas.
El técnico argentino destacó especialmente la pasión de los aficionados y dejó un mensaje cargado de entusiasmo sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.
"Los aficionados estuvieron fantásticos. Esto es lo que uno quiere ver: estadounidenses apasionados por el fútbol. Ahora ya saben que este deporte es algo enorme", expresó entre sonrisas.
La contundente victoria posiciona a Estados Unidos como uno de los líderes de su grupo y alimenta la ilusión de un país que busca dar un salto definitivo en la élite del fútbol mundial.
Con un equipo joven, dinámico y cada vez más competitivo, el conjunto dirigido por Pochettino dejó una carta de presentación impactante y avisó que quiere ser protagonista en su propio Mundial.