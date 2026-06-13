Ya está en Kansas

"Estoy muy feliz": Senesi se incorporó a la Selección y agradeció la oportunidad de estar en el Mundial

El defensor Marcos Senesi aterrizó en Kansas City y se convirtió en el último integrante de la delegación argentina para el Mundial 2026. Convocado por Lionel Scaloni tras la lesión de Leonardo Balerdi, el zaguero expresó su emoción por la oportunidad, aseguró que nunca perdió la esperanza de ser llamado y ya se puso a disposición del cuerpo técnico de cara al debut frente a Argelia.