La Selección Argentina ya tiene plantel completo para afrontar el Mundial 2026. Marcos Senesi arribó este viernes a Kansas City para incorporarse al equipo dirigido por Lionel Scaloni, luego de ser convocado de urgencia en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión muscular.
"Estoy muy feliz": Senesi se incorporó a la Selección y agradeció la oportunidad de estar en el Mundial
El defensor Marcos Senesi aterrizó en Kansas City y se convirtió en el último integrante de la delegación argentina para el Mundial 2026. Convocado por Lionel Scaloni tras la lesión de Leonardo Balerdi, el zaguero expresó su emoción por la oportunidad, aseguró que nunca perdió la esperanza de ser llamado y ya se puso a disposición del cuerpo técnico de cara al debut frente a Argelia.
Con una sonrisa que reflejaba la magnitud del momento, el defensor surgido de San Lorenzo habló apenas descendió del avión y dejó en claro la felicidad que siente por formar parte de la máxima cita del fútbol mundial.
"Estoy muy contento. Es una oportunidad muy linda y quiero aprovecharla al máximo", expresó el zaguero central, que llega al seleccionado nacional después de una destacada temporada en la Premier League inglesa.
La convocatoria lo tomó en plena preparación física y atento a cualquier posibilidad. Aunque no aparecía entre los principales candidatos a ocupar el lugar vacante en la lista definitiva, nunca dejó de creer.
"Estaba entrenando y a la expectativa. No tuve contacto con nadie hasta último momento, pero la esperanza siempre la tuve. Sabía que podía existir una posibilidad y por suerte se dio", reconoció.
Un mensaje para Balerdi y el sueño de cualquier futbolista
Más allá de la alegría personal, Senesi tuvo palabras de apoyo para Leonardo Balerdi, quien debió abandonar la concentración por una lesión cuando estaba a punto de disputar su primer Mundial.
"Primero quiero mandarle un abrazo al Flaco. Es una situación difícil para él porque nadie quiere quedarse afuera de una Copa del Mundo. Le mando toda mi fuerza", manifestó.
La salida del defensor abrió una puerta inesperada para Senesi, que ahora tendrá la oportunidad de integrar uno de los planteles más competitivos del torneo y pelear por un lugar en la consideración de Scaloni.
Para el futbolista de 29 años, la convocatoria representa la concreción de un sueño largamente esperado.
"Es algo que cualquier chico imagina cuando empieza a jugar a la pelota en su barrio. Estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad", señaló.
Además, dejó en claro que llega listo para ponerse a trabajar de inmediato junto al resto del grupo.
"Ya estoy a disposición del cuerpo técnico. Espero sumarme a los entrenamientos cuanto antes y aportar desde el lugar que me toque", afirmó.
Una temporada que lo puso en la elite del fútbol europeo
La convocatoria mundialista llega en el mejor momento de la carrera de Senesi. El defensor completó una de sus temporadas más destacadas desde su llegada al fútbol inglés y se convirtió en una pieza fundamental del Bournemouth.
Su regularidad fue uno de los aspectos más valorados. Durante la última edición de la Premier League fue titular en 37 de los 38 encuentros disputados por su equipo y completó los 90 minutos en casi todos ellos. Además de su solidez defensiva, aportó cinco asistencias y mostró una evolución constante en la salida desde el fondo.
Ese rendimiento despertó rápidamente el interés de varios clubes importantes de Europa y terminó concretándose su transferencia al Tottenham, uno de los equipos más importantes de Inglaterra.
"Lo del Tottenham se venía hablando desde hace tiempo y estoy feliz de que finalmente se haya dado", comentó el defensor, que en la próxima temporada compartirá plantel con Cristian "Cuti" Romero.
Scaloni ya tiene a sus 26 jugadores para el Mundial
Con la llegada de Senesi, Lionel Scaloni completó definitivamente la nómina de 26 futbolistas que representarán a Argentina en el Mundial 2026.
El entrenador buscó una alternativa con experiencia internacional, ritmo de competencia y capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias de un torneo corto. Las características del ex San Lorenzo terminaron inclinando la balanza a su favor.
Ahora, el defensor tendrá apenas unos días para integrarse al funcionamiento del equipo y adaptarse al trabajo junto a sus nuevos compañeros, aunque llega con la confianza que le otorgan sus actuaciones en una de las ligas más competitivas del mundo.
Mientras la Selección ultima detalles para el estreno frente a Argelia, Senesi comienza a escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera. Después de años de esfuerzo, perseverancia y rendimiento sostenido en Europa, el llamado finalmente llegó. Y el defensor no piensa desaprovecharlo.