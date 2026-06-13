La actividad del Mundial 2026 continuó con una jornada marcada por los debuts de dos de los anfitriones. Canadá y Estados Unidos hicieron su estreno en la competencia y comenzaron a delinear el panorama de sus respectivos grupos, aunque con realidades distintas luego de los primeros 90 minutos.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del viernes
Canadá empató en su debut y Estados Unidos goleó a Paraguay en una jornada que empezó a mover las posiciones de los grupos B y D.
Canadá abrió su participación en el Grupo B con un empate 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina. El conjunto local buscó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque encontró dificultades para sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos en un encuentro intenso que dejó sensaciones abiertas de cara a la continuidad.
El empate dejó un escenario equilibrado en una zona que todavía espera el estreno de Suiza y Qatar. La igualdad le permitió al seleccionado canadiense sumar en el debut, aunque perdió la oportunidad de despegarse rápidamente en un grupo que podría definirse por pequeños márgenes.
Horas más tarde, Estados Unidos mostró una cara completamente distinta en el Grupo D y firmó uno de los triunfos más contundentes de la jornada. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay y comenzó su camino mundialista con una actuación convincente tanto desde el juego como desde la contundencia ofensiva.
El conjunto estadounidense logró marcar diferencias desde temprano y sostuvo un ritmo alto durante gran parte del encuentro. La selección paraguaya intentó reaccionar, pero no logró contener el poder ofensivo del local, que cerró el partido con autoridad y una diferencia de gol favorable.
El resultado tomó relevancia inmediata en un formato de grupos cortos, donde la diferencia de gol suele transformarse en un factor determinante para ordenar posiciones cuando aparecen igualdades en puntos. Estados Unidos consiguió una ventaja importante incluso antes de que Australia y Turquía hagan su estreno.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo B, Canadá quedó momentáneamente en la primera posición con 1 punto tras igualar 1-1 ante Bosnia-Herzegovina. El conjunto europeo también suma una unidad, mientras Suiza y Qatar todavía no debutaron y completarán la primera fecha en busca de ocupar los puestos de clasificación.
|Pos
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
La igualdad dejó un escenario abierto para la próxima presentación. Canadá necesitará sumar una victoria para afirmarse en la parte alta de la tabla, mientras Bosnia-Herzegovina buscará capitalizar el punto obtenido en el debut para mantenerse en la pelea.
En el Grupo D, Estados Unidos terminó la jornada como líder con 3 puntos y una diferencia de gol de +3 luego de la goleada sobre Paraguay. El triunfo dejó al anfitrión bien posicionado antes del estreno de Australia y Turquía, que todavía no jugaron su primer partido.
Paraguay, en cambio, cerró la jornada sin unidades y con una diferencia de gol adversa. Aunque el torneo recién comienza para el seleccionado sudamericano, la próxima fecha empezará a resultar clave para no quedar relegado en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.