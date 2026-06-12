La actividad del Grupo D del Mundial 2026 tendrá este viernes uno de sus encuentros más atractivos cuando Estados Unidos y Paraguay se enfrenten desde las 22:00 en el Los Ángeles Stadium. El partido marcará el debut de dos selecciones que llegan con ilusiones renovadas y con la necesidad de sumar desde el arranque para encaminar su clasificación a la próxima fase.
Estados Unidos pone primera en "su" Mundial ante el duro Paraguay de Alfaro
La “Albirroja” intentará sorprender a los locales y comenzar con el pie derecho en su regreso a la competencia tras 16 años. El encuentro comenzará a las 22:00 y se podrá ver por DSports y TyC Sports.
El conjunto norteamericano afronta la competencia con una ventaja particular: al jugar en condición de local, obtuvo su boleto de manera automática al ser uno de los tres países organizadores junto a México y Canadá.
Bajo la conducción del entrenador argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos apuesta a realizar una gran campaña ante su público y a consolidar el crecimiento que viene mostrando en los últimos años.
En la etapa previa al certamen, los estadounidenses dejaron señales alentadoras. Consiguieron una valiosa victoria por 3-2 frente a Senegal en un amistoso de alto nivel, aunque posteriormente cayeron 2-1 ante Alemania en otro exigente examen internacional. Estos encuentros le permitieron al cuerpo técnico ajustar detalles de cara al debut mundialista.
Paraguay vuelve después de 16 años
Del otro lado estará una selección paraguaya que vuelve a vivir la emoción de una Copa del Mundo de la FIFA después de una extensa ausencia. La Albirroja logró cortar una sequía de 16 años sin participaciones mundialistas gracias a una sólida actuación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde cerró el proceso con una notable racha de nueve partidos consecutivos sin derrotas.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro selló su clasificación ocupando el sexto puesto de la tabla y recuperó la identidad competitiva que históricamente caracterizó al fútbol paraguayo. La ilusión en todo el país es enorme y el objetivo inicial será avanzar a la siguiente ronda para volver a ubicarse entre los protagonistas del escenario internacional.
En la previa del torneo, Paraguay disputó un único amistoso preparatorio y dejó una imagen contundente al golear por 4-0 a Nicaragua. Ese resultado fortaleció la confianza de un plantel que llega convencido de sus posibilidades y dispuesto a dar pelea en un grupo que promete ser muy disputado.
Las declaraciones de Alfaro en los días previos reflejaron el espíritu con el que afrontará el certamen. El entrenador remarcó que su equipo está preparado para "dejar la piel", competir cada pelota y representar con orgullo a su país en el máximo escenario del fútbol mundial.
Con el respaldo de miles de hinchas en las tribunas y la presión lógica de ser local, Estados Unidos intentará imponer condiciones desde el inicio. Paraguay, por su parte, buscará apoyarse en su orden, intensidad y confianza para comenzar con el pie derecho su esperado regreso a una Copa del Mundo.
Todo está listo para un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación, con dos selecciones que llegan motivadas y con argumentos suficientes para ilusionarse con un gran estreno en el Mundial 2026.
Probables formaciones, hora, tv y arbitraje
Estados Unidos: Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Hora: 22.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Danny Makkelie (NED)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Estadio: Los Ángeles Stadium.