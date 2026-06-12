"Estamos bien en todas las áreas"

Mundial 2026: la ilusión de Pochettino en la previa del estreno de Estados Unidos

El entrenador argentino aseguró que su equipo llega en óptimas condiciones al estreno frente a Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026. Además, elogió el trabajo de Gustavo Alfaro y anticipó un duelo exigente ante la Albirroja.