La espera terminó. Estados Unidos iniciará este viernes su participación en el Mundial 2026 y su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró optimista y confiado respecto del rendimiento que puede ofrecer su equipo en el máximo certamen del fútbol internacional.
Mundial 2026: la ilusión de Pochettino en la previa del estreno de Estados Unidos
El entrenador argentino aseguró que su equipo llega en óptimas condiciones al estreno frente a Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026. Además, elogió el trabajo de Gustavo Alfaro y anticipó un duelo exigente ante la Albirroja.
En la antesala del encuentro frente a Paraguay, correspondiente al Grupo D, el ex entrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea destacó el trabajo realizado durante la preparación y aseguró que el plantel llega en condiciones ideales para afrontar el desafío.
“Estamos bien en todas las fases, tanto en la táctica como en la física y la mental. Acá lo emocional juega un papel importante y en esa área también estamos bien”, afirmó durante la conferencia de prensa previa al debut.
El seleccionado estadounidense, que ejerce la localía en uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo, buscará comenzar con una victoria en el estadio de Los Ángeles, donde contará con el respaldo de miles de aficionados.
Pochettino hizo especial hincapié en la preparación psicológica de sus futbolistas y consideró que, a esta altura de la competencia, los jugadores ya cuentan con las herramientas necesarias para afrontar la presión de un debut mundialista.
“Creo que ahora es el momento de que se preparen emocional y mentalmente. Todos saben cómo estar listos”, señaló. En ese sentido, reveló que evitó sobrecargar al plantel con mensajes motivacionales de último momento. “Ya les he hablado demasiado. Les dije que no esperen un discurso increíble el viernes. No necesitan una motivación externa ni una charla inspiradora”, explicó.
Respeto por Paraguay y elogios para Gustavo Alfaro
Más allá de la confianza depositada en su equipo, el entrenador argentino dejó en claro que no espera un compromiso sencillo frente a Paraguay, una selección que llega con aspiraciones de convertirse en una de las sorpresas del torneo.
Si bien Estados Unidos derrotó a la Albirroja por 2 a 1 en un amistoso disputado en Filadelfia durante noviembre pasado, Pochettino considera que el contexto mundialista eleva considerablemente la exigencia.
“Conozco muy bien la mentalidad de Paraguay, su agresividad y su espíritu competitivo. Espero un partido muy duro”, sostuvo.
Además, dedicó palabras de reconocimiento a Gustavo Alfaro, actual entrenador paraguayo, a quien calificó como uno de los grandes responsables del crecimiento reciente del equipo sudamericano.
“Será complicado porque Paraguay no solo es un equipo competitivo y agresivo, sino que también tiene calidad y cuenta con un gran entrenador como Gustavo Alfaro, que está haciendo un trabajo excelente. Lo respeto y admiro mucho. Va a ser un partido muy, muy difícil”, remarcó.
Con el respaldo del público local y la expectativa de realizar una buena campaña en casa, Estados Unidos iniciará este viernes su camino en el Mundial 2026, mientras que Paraguay intentará dar el golpe en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D.