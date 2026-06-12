Impulsada por Lotería de Santa Fe, Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Reconquista, la muestra se inaugurará el sábado 4, a las 17:00, en el Galpón Cultural “La Estación” (Bv. Lovato y Roca). Además, se exhibirán objetos personales de Messi como el balón de oro, el botín de oro y camisetas usadas en finales de Qatar 2022 y Brasil 2021. La entrada será libre y gratuita.
Fiebre mundialista: en julio llegan a Reconquista el Balón de Oro y otros objetos personales de Messi
Se trata de “Instantáneas de gloria”, del fotógrafo Gustavo Ortiz, que retrata momentos clave del mejor jugador de fútbol del mundo.
Lionel Messi será protagonista en Reconquista cuando el sábado 4 de julio, a las 17:00, se inaugure “Instantáneas de gloria”, de una exposición de Gustavo Ortiz que recorre parte de la carrera del astro rosarino a través de 150 imágenes.
Impulsada por Lotería de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Reconquista, la muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el 11 de julio inclusive en el Galpón Cultural “La Estación”, ubicado en la intersección del Bv. Lovato y calle Roca.
“Instantáneas de gloria” no sólo narra la historia de Messi sino que también pone en valor la mirada de Gustavo Ortiz, fotógrafo que capturó cada instante. “El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló Ortiz.
Vale señalar que esta muestra itinerante, que ya fue expuesta en Rosario y Santa Fe, recorre momentos de Lio desde sus inicios en juveniles, los títulos en el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales que dejaron heridas, hasta las consagraciones en las copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
Fotografías y más
Además de las 150 fotografías, la exposición motorizada por Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia incluye objetos personales muy valiosos de Lionel Messi.
Quienes la visiten podrán ver tanto el Botín de Oro como el Balón de Oro que la familia del astro donó al Museo del Deporte Santafesino de Rosario, así como diferentes camisetas usadas por el mejor jugador del mundo con la Selección argentina tanto en la final del Mundial Qatar 2022 como en la final de la Copa América disputada en Brasil en 2021, ambos campeonatos obtenidos por la albiceleste con Messi como capitán y figura.
Días y horarios
La muestra podrá visitarse de manera libre y gratuita en el Galpón Cultural “La Estación” del 4 al 11 de julio, y estará habilitada diariamente de 9:00a 19:00 horas.
Cabe señalar que la exposición ya pasó por las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela congregando a multitudes en torno a la figura del astro rosarino.