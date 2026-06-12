El intendente Gonzalo Braidot recorrió y supervisó los avances de la obra de cloacas que la Municipalidad de Avellaneda ejecuta en B° Padre Celso, una intervención que permitirá ampliar la cobertura del servicio y continuar mejorando la infraestructura sanitaria de la ciudad.
Avellaneda se acerca al 100 % de cobertura cloacal con la obra del barrio Padre Celso
El municipio avanza con la extensión de la red para dotar de mayoy infraestructura sanitaria a la ciudad.
Actualmente, los trabajos corresponden a la primera etapa del proyecto, que comprende ocho cuadras y forma parte de una obra integral que alcanzará un total de 19 cuadras. Las tareas se desarrollan sobre Calle 306, entre 307 y 303, e incluyen la construcción de la red cloacal domiciliaria para completar la cobertura en este sector del barrio.
La intervención se complementa con otras inversiones realizadas para fortalecer el sistema de saneamiento de Avellaneda, entre ellas las mejoras en las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales y las obras ejecutadas en la estación elevadora de B° Don Pedro.
Con la concreción de estas obras, Avellaneda continúa avanzando hacia el objetivo de alcanzar el 100 % de cobertura del servicio de cloacas. Una vez finalizados los trabajos en B° Padre Celso, las tareas continuarán en B° Martín Fierro, dando continuidad al plan de expansión de la red cloacal impulsado por el gobierno local.