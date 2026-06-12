La tecnología médica da un salto histórico en el tratamiento de la diabetes con el desembarco en Santa Fe de un dispositivo que promete cambiar drásticamente la calidad de vida de los pacientes. De la mano de Roche Argentina, se presentó oficialmente en la capital provincial un innovador ecosistema de herramientas digitales que incorporan una capacidad diferencial: la posibilidad de anticipar posibles variaciones en los niveles de glucosa antes de que ocurran.
IA aplicada a la diabetes: presentan en Santa Fe un revolucionario sensor que predice los niveles de glucosa
Diseñado por la firma suiza Roche , el dispositivo utiliza machine learning para anticipar crisis de glucosa con horas de antelación. En un contexto donde los pacientes toman más de 180 decisiones diarias sobre su tratamiento y el 86% le teme a la hipoglucemia, especialistas locales destacan el cambio hacia una medicina puramente preventiva.
La Dra. Lorena Lequi, médica experta en tecnología aplicada a la diabetes, visitó la redacción de El Litoral antes de disertar ante especialistas en el Hotel InterTower. En una entrevista exclusiva, explicó cómo este avance desplaza el viejo paradigma reactivo del "pinchazo en el dedo" hacia una medicina puramente preventiva, capaz de evitar internaciones graves y reducir drásticamente la carga de una enfermedad que hoy afecta a más de 589 millones de personas en todo el mundo.
Del "pinchazo" reactivo a la predicción con Inteligencia Artificial
Históricamente, el control de la diabetes obligaba al paciente y a los equipos médicos a tomar decisiones a partir de información retrospectiva o en tiempo real. "Hasta ahora trabajábamos de manera reactiva: una persona se medía la glucosa con una gota de sangre del dedo, detectaba un valor bajo y recién ahí actuaba, por ejemplo, comiendo algo", comparó la Dra. Lequi.
La llegada de este nuevo dispositivo de monitoreo continuo rompe ese esquema al sumar una nueva dimensión: la anticipación. Al colocarse sobre la piel, mide de forma constante la glucosa intersticial cada pocos minutos. Sin embargo, su verdadero valor diferencial radica en el software: mediante algoritmos de aprendizaje automático (machine learning), analiza el comportamiento del organismo y predice el futuro.
"Este sensor incorpora una función muy novedosa: la predictibilidad. Puede anticipar qué ocurrirá en los próximos 30 minutos, en las siguientes dos horas e incluso durante la noche. Tiene la capacidad de proyectar lo que va a pasar hasta aproximadamente siete horas antes", detalló la especialista.
Un beneficio que se extiende a la diabetes Tipo 1 y Tipo 2
Si bien las tecnologías de monitoreo continuo solían estar ligadas casi con exclusividad a pacientes con diabetes Tipo 1 (quienes no producen insulina y representan entre el 1% y 2% de los casos), la Dra. Lequi subrayó que la evidencia científica reciente abrió las puertas a un espectro mucho mayor.
"En los últimos años descubrimos que también resulta muy útil para personas con diabetes Tipo 2 —utilicen o no insulina—, porque les permite comprender mejor cómo impactan la alimentación, el ejercicio y otros factores sobre sus niveles de glucosa", argumentó Lerqui. Actualmente, la prevalencia de la diabetes a nivel local se ubica entre el 10% y el 12% de la población, manifestándose de manera mayoritaria la Tipo 2, cuyas estadísticas siguen en crecimiento sostenido.
Cobertura médica y acceso al dispositivo
Ante la consulta sobre la disponibilidad de esta tecnología para los santafesinos, la experta trajo tranquilidad respecto al marco legal vigente en el país: el dispositivo ya se encuentra disponible para la venta y prescripción médica.
"Estos sensores están incluidos dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO) y también contemplados por la Ley de Diabetes", afirmó Lequi. Por este motivo, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben brindar la cobertura correspondiente a los pacientes que cuenten con la debida indicación de su médico tratante.
Cabe destacar que el sistema llega al mercado respaldado por un riguroso aval de campo: en un programa de inicio temprano desplegado en la región, 22 especialistas y 150 pacientes de Argentina y Uruguay probaron y validaron con éxito el uso de estas herramientas digitales.
Síntomas de alerta y el valor del diagnóstico precoz
La Dra. Lequi aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte mensaje de concientización social, remarcando que "un diagnóstico precoz siempre es mejor que un diagnóstico de urgencia".
En la misma línea, la Dra. María Gabriela Rovira, Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes (período 2024-2025), remarcó institucionalmente que "en salud, el momento en el que se obtiene la información es clave. Contar con datos anticipados permite intervenir antes de que se produzcan descompensaciones y optimizar los resultados a largo plazo".
En el caso de la diabetes Tipo 1, la detección temprana es vital para evitar el "debut" de la enfermedad mediante una cetoacidosis diabética, una complicación crítica que requiere de cuidados intensivos. La especialista instó a la comunidad a realizarse controles anuales de laboratorio y a prestar especial atención ante la aparición de síntomas como mucha sed, aumento inexplicable del apetito, pérdida de peso acelerada, fatiga intensa o necesidad de orinar con mucha frecuencia.
Para el caso de la diabetes Tipo 2, Lequi recordó que la enfermedad puede prevenirse o retrasarse significativamente mediante cambios en el estilo de vida: "Mejorar la alimentación, realizar actividad física regular, disminuir los niveles de estrés y cuidar el descanso, durmiendo alrededor de lo recomendado".
Reducir la "carga" de una enfermedad que obliga a 180 decisiones diarias
El lanzamiento de esta tecnología en la provincia forma parte de una gira federal de Roche Diagnóstica para instruir al cuerpo médico local. El trasfondo de este despliegue técnico apunta directo a la salud emocional: se estima que una persona con diabetes debe tomar más de 180 decisiones diarias enfocadas puramente en su tratamiento , una exigencia extrema si se considera que el 86% de los pacientes manifiesta un miedo constante a sufrir episodios de hipoglucemia. Además, entre un 40% y un 50% de las personas no logra alcanzar sus objetivos terapéuticos bajo los sistemas tradicionales.
"Una persona con diabetes debe tomar decisiones las 24 horas del día, los siete días de la semana, y esas decisiones afectan a todo su entorno familiar", reflexionó la Dra. Lequi. "El verdadero objetivo de aplicar la Inteligencia Artificial a la salud no es sólo mostrar números en una pantalla, sino disminuir de forma drástica la carga emocional, el estrés y la ansiedad que genera convivir con una enfermedad crónica".