Innovación médica

IA aplicada a la diabetes: presentan en Santa Fe un revolucionario sensor que predice los niveles de glucosa

Diseñado por la firma suiza Roche , el dispositivo utiliza machine learning para anticipar crisis de glucosa con horas de antelación. En un contexto donde los pacientes toman más de 180 decisiones diarias sobre su tratamiento y el 86% le teme a la hipoglucemia, especialistas locales destacan el cambio hacia una medicina puramente preventiva.