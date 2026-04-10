El Ministerio de Salud de Santa Fe continúa con Agendá Salud facilitando el acceso a controles de salud y estudios de prevención que se realizan sin turno previo, en una misma jornada.
Agendá Salud amplía su atención de controles médicos en cuatro localidades del norte provincial
Se desarrolló este jueves en Logroño, y alcanzó también a usuarios Montefiore, Esteban Rams y Campo Garay. El dispositivo de prevención y chequeos de salud se pone en marcha en cada vez más regiones de Santa Fe.
Esta estrategia se puso en marcha en el 2025 y continúa expandiéndose en localidades de toda la provincia con el objetivo de ampliar el acceso a estudios y controles preventivos, especialmente orientados a la detección temprana del cáncer y otros factores de riesgo.
La propuesta está destinada a varones y mujeres de entre 25 y 75 años, y se lleva adelante a través de la Agencia de Control del Cáncer, junto a los centros de atención primaria de la salud.
Este jueves fue el turno de Logroño, en una jornada que alcanzó también a usuarios de Montefiore, Esteban Rams y Campo Garay, gracias a la coordinación de trabajo con el SIES 107, que garantizó el traslado en minibuses.
Territorio
“Estos dispositivos facilitan y acercan la salud pública al territorio, y a su vez nos da acceso a nosotros como médicos tener el contacto con la realidad de cada paciente".
"Hay mucha gente, dada el contexto geográfico, la situación económica y las distancias que existen respecto a las zonas urbanizadas, que no podrían tener acceso a una mamografía, a un papanicolau, a un estudio de laboratorio, o a una atención simple de odontología. Hoy recibimos pacientes que hacía más de 10 años no se realizaban un PAP, o que pasaron años sin tomarse la presión”, valoró Leonardo Godoy, coordinador de la subregión de Salud del Departamento 9 de Julio.
Por su parte la presidenta comunal de Logroño, Mariana Cardozo, valoró “muy positivamente la jornada de hoy” y destacó especialmente la participación y el trabajo conjunto con las localidades vecinas porque esto fortalece la articulación regional en materia de salud.
"Son iniciativas que refuerzan el compromiso de seguir acercando servicios y mejorando el acceso para toda la comunidad. La salud pública es un compromiso del gobierno de la provincia, a través del Ministerio, y lo valoramos mucho en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos”.
Prevención y cercanía
Agendá Salud articula en una misma jornada una serie de controles clínicos como toma de tensión arterial, glucemia, talla y peso, controles ginecológicos con test de Virus del Papiloma Humano, turnos para PAP y mamografías, test de sangre oculta para la prevención del cáncer de colon, extracciones para laboratorio, vacunación y consejería de salud.
Son dispositivos que se vienen desarrollando cada semana en distintas localidades desde el 2025. Hasta mediados del 2026 se sostiene todos los martes con cuatro espacios en simultáneo en la ciudad de Santa Fe y suma localidades mes a mes, alcanzando desde este abril a nuevos Centros de Salud de las Regiones de Salud Santa Fe, Reconquista y Rafaela.
“Pensamos en esta estrategia para que, en un solo día y en un mismo lugar, las personas puedan resolver muchos de sus controles de factores de riesgo que tienen mayor incidencia, como la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, con relevancia en la incidencia de distintos tipos de cáncer”, señaló la referente de la Agencia en el centro-norte, Silvina Correa.
La actividad contó con la participación de la directora de la Región de Salud-Nodo Ceres, Carina Dutto; y el presidente comunal de Campo Garay, Leonardo Vera.
Balance de la jornada
El dispositivo Agendá Salud en Logroño permitió el otorgamiento de 19 turnos para mamografías, de los cuales 15 corresponden a mujeres que accederán al estudio por primera vez.
Las pacientes contarán con traslado organizado hacia la ciudad de Tostado para completar el diagnóstico en tres jornadas programadas. Asimismo, el equipo sanitario realizó 21 test de VPH, 12 estudios de Papanicolaou y 7 test de sangre oculta en materia fecal para la prevención de cáncer de colon.
La intervención integral incluyó controles cardiovasculares y de laboratorio para la totalidad de los asistentes, además de prestaciones odontológicas y la indicación de estudios de PSA para varones mayores de 50 años.
Durante el circuito se verificó el 100% de los carnets de vacunación y se detectó que más del 60% de los pacientes requería seguimiento clínico, lo que garantizó la continuidad del cuidado mediante derivaciones a centros de mayor complejidad. Como novedad, se incorporó un área de consejería en salud mental, proyectando la creación de talleres comunitarios para fortalecer el abordaje integral en la región.