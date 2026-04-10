La comisión estará presidida por el intendente Amadeo Enrique Vallejos, junto al Prof. Sergio Rubén García, en representación de la Región II de Educación, quien se desempeñará como secretario, y la Sra. Nelci Miriam Sponton, en representación de la Federación de Cooperadoras Escolares, como tesorera.
Fondo Educativo: conformación, objetivos y nueva convocatoria en marcha en Reconquista
Se definieron las autoridades de la comisión del Fondo de Financiamiento Educativo y se anunció la apertura de la convocatoria a proyectos, que se desarrollará del 13 al 24 de abril.
Encuentro
Del encuentro también participaron la Lic. María Haydée Maggio y la Lic. Naiara Mansur, en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano, además del presidente de la Federación de Cooperadoras Escolares, reafirmando el carácter participativo de este espacio.
Cabe señalar que el Fondo de Financiamiento Educativo tiene como objetivo garantizar el mantenimiento, la ampliación y la construcción de edificios escolares de gestión provincial, municipal y comunal, constituyéndose en una herramienta central para el desarrollo de la infraestructura educativa.
En este sentido, la gestión municipal sostiene una política activa de acompañamiento a las instituciones educativas, promoviendo instancias de participación y decisión colectiva que contribuyan a generar condiciones más equitativas y a mejorar de manera sostenida la calidad educativa.
Ingresos
A través de estos fondos, no solo se concretan obras e intervenciones edilicias, sino que también se impulsan programas integrales que fortalecen el entramado educativo local.
En el marco de esta conformación, se definió además la apertura de la convocatoria para la presentación de proyectos, que se llevará adelante del 13 al 24 de abril. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Reconquista (San Martín N° 1077).
Desde el municipio se sostuvo que continúa el fortalecimiento su compromiso con la educación, apostando al trabajo conjunto con las instituciones y la comunidad para seguir construyendo más oportunidades para todos.