Los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo y de la dirección del Hospital Granaderos a Caballo mantuvieron un encuentro con el objetivo de optimizar la atención y el acompañamiento en materia de salud mental en la ciudad.
Municipio y el Hospital Granaderos a Caballo articulan acciones para fortalecer la atención en salud mental
Se desarrolló un encuentro para coordinar acciones que permitan brindar un abordaje integral de los pacientes, no sólo en el aspecto clínico sino también en el contexto social y familiar.
Durante la reunión se profundizó en la definición de nuevas estrategias y protocolos de trabajo conjuntos. El propósito central de esta iniciativa es brindar un abordaje integral a los pacientes del servicio, considerando no sólo el aspecto clínico, sino también su contexto social y familiar.
“Buscamos dar el mejor aporte y coordinar acciones que permitan extender a la sociedad respuestas eficientes en este sentido”, destacó el doctor Eduardo Ros, secretario de Salud municipal, luego del encuentro, que apunta a consolidar una red de contención más sólida para los vecinos.
Esta articulación entre el municipio y el nosocomio provincial refuerza el compromiso de ambas instituciones por mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar un acceso a la salud más humano y coordinado.