Con una agenda de trabajo enfocada en infraestructura urbana y educativa, se desarrollaron en Rafaela distintas acciones vinculadas a la finalización de viviendas, mejoras en edificios escolares y regularización dominial.
Rafaela: reactivan 28 viviendas, licitan obras en un instituto y entregan escrituras
Con una agenda centrada en infraestructura y hábitat, se pusieron en marcha obras para finalizar viviendas, se licitaron mejoras edilicias en un instituto y se entregaron escrituras a 47 familias.
En primer lugar, se firmó el acta de inicio para retomar la construcción de 28 viviendas ubicadas en el barrio 2 de Abril, que habían quedado inconclusas.
Viviendas
Las unidades presentan un avance cercano al 40 % y serán finalizadas mediante una inversión superior a los 1.300 millones de pesos.
Estas viviendas habían sufrido deterioro durante el tiempo en que permanecieron sin actividad, con episodios de vandalismo y daños estructurales.
En paralelo, se llevó adelante la licitación para ejecutar obras de reparación en el Instituto Superior de Profesorado N° 2 “Joaquín V. González”.
Obras
Los trabajos contemplan la impermeabilización integral de techos, con intervención sobre una superficie de más de 1.700 metros cuadrados que incluye distintos tipos de cubierta, como losas de hormigón y estructuras metálicas con aislación.
En el proceso licitatorio se presentaron tres ofertas económicas: Cymca SRL ($278.000.000), AG SRL ($308.000.000) y Mario Iglesias Construcciones ($270.000.000).
Finalmente, se realizó la entrega de 47 escrituras a familias de la ciudad, en el marco de un proceso de regularización que permite formalizar la titularidad de las viviendas. Este tipo de acciones busca brindar seguridad jurídica a los propietarios y consolidar el acceso a la vivienda.