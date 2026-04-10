El Gobierno Provincial continúa desarrollando su plan de obras hídricas con mirada productiva y, con un 70% de avance de las tareas realizadas, continua con obras fundamentales para mejorar las condiciones del Bajo Peretti, en el departamento Castellanos.
Intensifican las obras hídricas sobre el Bajo Peretti
“Estamos trabajando en la canalización de 24 kilómetros y construyendo 34 alcantarillas en Bajo Peretti”, explicó el ministro Enrico.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “es fundamental avanzar con obras que beneficien a la producción. Esta intervención mejora el escurrimiento del agua, evita anegamientos y cortes de caminos en gran parte del departamento”.
“La obra contempla 24 kilómetros de canalización y la construcción de 34 alcantarillas para mejorar la evacuación de excedentes hídricos y fortalecer la infraestructura productiva en el sector este de Castellanos. Con esta intervención buscamos optimizar el drenaje hídrico en Rafaela y beneficiar a las localidades de Susana, Villa San José, Presidente Roca y Saguier”, explicó el ministro Enrico.
Mejoras
En cuanto el desarrollo de las tareas que ingresan en su etapa final, Enrico contó que “actualmente, se completaron los 24 kilómetros de canalización previstos y se avanza en la ejecución de las últimas alcantarillas del proyecto, que permitirá conducir los excedentes hídricos desde zonas anegadas hasta su desembocadura en el Canal Sur Rafaela”.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, precisó que “la obra nos permite ordenar los escurrimientos en una zona de bajos naturales que ante abundantes precipitaciones produce altas retenciones de excedentes y largos periodos de anegamientos que afectan tanto a la producción agropecuaria como a la transitabilidad de caminos rurales”.
Obras
Los trabajos incluyeron la canalización desde proximidades de la Ruta Provincial Nº 13, por el bajo natural hacia el este, hasta desembocar en el Canal Sur Rafaela, permitiendo encauzar los excedentes hídricos acumulados.
Además, se trabajó la ejecución de 15 alcantarillas en cruces de caminos comunales y 19 de accesos y caminos particulares.
Actualmente, la Secretaría de Recursos Hídricos trabaja en la construcción de una alcantarilla de cruce sobre el Gasoducto Regional Centro, restando las tareas de protección de fondo en una obra de arte sobre la Ruta Nacional Nº 34, además de la construcción de un nuevo puente en cruce ferroviario.