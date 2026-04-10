En Villa Gobernador Gálvez se desarrollan acciones orientadas a fortalecer espacios de formación laboral a partir de la mejora de infraestructura y la incorporación de equipamiento en unidades productivas locales.
Villa Gobernador Gálvez: impulsan espacios productivos que combinan formación y salida laboral
Con una inversión superior a los 92 millones de pesos, se mejoraron instalaciones y se incorporó equipamiento en unidades productivas de panificación y textil, ampliando oportunidades de capacitación y empleo.
En este marco, se llevaron adelante intervenciones en el Centro Municipal El Triángulo y en la Textil municipal Arcoíris, donde funcionan talleres de panificación y confección textil.
Las iniciativas incluyeron tanto la adquisición de maquinaria como trabajos de refacción edilicia, con una inversión total que supera los 92 millones de pesos.
Por un lado, se destinaron más de 50 millones a la compra de equipamiento, entre ellos un horno industrial para el área de panificación y 20 máquinas destinadas a la producción textil. Estas incorporaciones permiten ampliar la capacidad de producción y mejorar las condiciones de aprendizaje.
Mejores condiciones edilicias
En paralelo, el municipio ejecutó obras de mejora en ambos espacios, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. Las tareas estuvieron orientadas a optimizar las condiciones edilicias y garantizar entornos adecuados para el desarrollo de las actividades.
Las unidades productivas cumplen un rol clave como espacios de capacitación en oficios, brindando herramientas concretas para la inserción laboral.
En estos ámbitos, los participantes no solo adquieren conocimientos técnicos en panificación y costura, sino que también se integran a dinámicas de trabajo colectivo, generando experiencias que fortalecen tanto la formación profesional como los vínculos comunitarios.
En el caso del Centro Municipal El Triángulo, la incorporación del nuevo horno permite incrementar la producción y mejorar los procesos de elaboración, mientras que en la Textil Arcoíris la llegada de nuevas máquinas amplía la capacidad operativa y diversifica las posibilidades de trabajo.
Espacios de formación
Estos espacios funcionan además como ámbitos de contención social, donde se promueve la participación, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en un entorno colaborativo.
La combinación de capacitación, producción y acompañamiento contribuye a generar oportunidades concretas para quienes buscan formarse en un oficio y mejorar sus condiciones de empleabilidad.